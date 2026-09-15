Ο Τζοάν Λαπόρτα στηρίζει τον Λαμίν Γιαμάλ και τον θεωρεί άξιο για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Οι συζητήσεις για την διεκδίκηση της Χρυσής Μπάλας είναι στο επίκεντρο την τελευταία περίοδο. Οι δηλώσεις του Λαμίν Γιαμάλ φαίνεται να έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο νεαρός επιθετικός της Μπαρτσελόνα υποστηρίζει πως είναι άξιος να λάβει το συγκεκριμένο τρόπαιο, καθώς προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν.

Μάλιστα, εξέφρασε την χαρά του που θα διεκδικήσει τη Χρυσή Μπάλα με τον Κίλιαν Μπαπέ, αφού υποστηρίζει ότι ο ίδιος και ο Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του κόσμου αυτή τη στιγμή.

Τα λεγόμενά του υποστήριξε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, θεωρώντας ότι η εμφάνισή του την περασμένη σεζόν αξίζει να ανταμειφθεί παρά το νεαρό της ηλικίας του.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ο Λαμίν Γιαμάλ κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα και νομίζω ότι την αξίζει... Νομίζω ότι είναι εντάξει να λέει ότι αξίζει τη Χρυσή Μπάλα; Απολύτως, επειδή και άλλοι λένε το ίδιο πράγμα στον εαυτό τους. Και ο κόσμος έχει αλλάξει λίγο, και αυτοί οι νεαροί παίκτες είναι πολύ ξέγνοιαστοι. Ο Λαμίν το είπε με... καλό τρόπο», τόνισε ο ισχυρός άνδρας των «Μπλαουγκράνα».

Πολλοί θεωρούν ότι η στάση του Γιαμάλ δείχνει αλαζονεία καθώς είναι συνηθισμένος σε πιο ταπεινές αντιδράσεις. Ωστόσο, ο Λαπόρτα υποστηρίζει την επιτυχία του στην ηλικία του αναφέροντας ότι οι νέοι αθλητές είναι ασταμάτητοι και αυτό είναι που τους κάνει να πετυχαίνουν.