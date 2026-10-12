Ο προπονητής της Γαλατάσαραϊ, Οκάν Μπουρούκ, προειδοποίησε την Μπαρτσελόνα, λίγες ώρες πριν από την μεταξύ τους αναμέτρηση στη League Phase του Champions League.

Η Γαλατάσαραϊ θα φιλοξενήσει την Τρίτη (13/10, 22:00) στην Πόλη την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η τουρκική ομάδα γνώρισε μία βαριά ήττα με 3-1 στην πρεμιέρα της στην διοργάνωση από την Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα και τώρα θέλει να βγάλει αντίδραση και να αποδείξει πως δικαίως βρίσκεται στα αστέρια.

Αυτό μέσα στις άκρες τόνισε και ο προπονητής του συλλόγου, Οκάν Μπουρούκ, στην συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, όπου αναγνώρισε πως οι «Μπλαουγκράνα» είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, ωστόσο έχει πίστη στους παίκτες τους, τονίζοντας πως οι αντίπαλοι είναι αυτοί που πρέπει να φοβούνται, καθώς το σύνολο του δεν έχει σκοπό να κάτσει πίσω και να αμυνθεί, αλλά να επιτεθεί.

«Μπορούμε να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και όλοι θα την επισημάνουν ως το φαβορί, αλλά θα υπάρχει και μια ομάδα της Γαλατάσαραϊ γεμάτη πίστη που θα παίζει εναντίον της. Είμαστε η Γαλατάσαραϊ , θα παίξουμε στο δικό μας γήπεδο! Επομένως, εναντίον οποιουδήποτε αντιπάλου, όποιο σχηματισμό κι αν χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Εναντίον της Μπαρτσελόνα, δεν θα αμυνθούμε μόνο. ​​Θα επιτεθούμε επίσης».

🚨🎙️| Okan Buruk (Galatasaray Coach): "We know we're facing the MOST in form team on the planet. It's normal that everyone sees them as the FAVOURITES against us, but we're going to give it our all on the pitch." #fcblive https://t.co/tTpArWMiG5 — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 12, 2026

Ο 52χρόνος τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στον πρώην μέσο των Καταλανών, Ιλκάι Γκουντογκάν, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευση του, όταν έμεινε στον πάγκο για το ματς εναντίον της Κασίμπασα.

Ο προπονητής της «Τσιμ Μπομ» υποβάθμισε το περιστατικό, ενώ παράλληλα επαίνεσε τον Γερμανό για το ταλέντο και την εργατικότητα του: «Ο Ιλκάι έχει σταθερά κορυφαία απόδοση στις προπονήσεις και είναι έτοιμος να ανέβει επίπεδο. Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος μαζί του. Οι παίκτες δεν είναι ρομπότ. Είναι άνθρωποι. Όταν ένας παίκτης με την τεράστια εμπειρία του νιώθει απογοητευμένος, είναι φυσιολογικό να το δείχνει μερικές φορές. Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτά τα πράγματα».