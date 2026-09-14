Γιαμάλ: «Εγώ και ο Μπαπέ είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, αξίζω τη Χρυσή Μπάλα»

Σε συνέντευξη που έδωσε, ο Λαμίν Γιαμάλ τόνισε πως αξίζει τη Χρυσή Μπάλα και ότι μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ είναι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου.

Ακόμη δυο γκολ πέτυχε τη φετινή σεζόν ο Λαμίν Γιαμάλ, όντας καθοριστικός στο διπλό (2-4) της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Λεβάντε την Κυριακή (13/9), όπου η ομάδα του Χάνσι Φλικ έκανε το 5/5 στη Λα Λιγκα.

Ο 19χρονος σούπερ σταρ δείχνει να έχει επιστρέψει για τα καλά στα στάνταρ του, φτάνοντας πλέον τα 6 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ έχει ακόμη ένα στο Champions League, παρέα και με δυο ασίστ. Το ξεκίνημα αυτό, παράλληλα με την παρουσία του μέσα στην περασμένη σεζόν και την κατάκτηση του Μουντιάλ, τον τοποθετούν στα φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα.

Κάτι που άλλωστε παραδέχθηκε και ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε. Ο Γιαμάλ τόνισε πως εκείνος και ο Κιλιάν Μπαπέ είναι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου, όμως θεωρεί πως πρέπει ο ίδιος να πάρει τη Χρυσή Μπάλα, λόγω των τίτλων που κατέκτησε αλλά και της γενικότερης παρουσίας του.

«Σε ποιον θα το έδινα (σσ το βραβείο της Χρυσής Μπάλας); Στον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Σε ποιον θα το δώσουν εκείνοι; Ειλικρινά, όσον αφορά τον καλύτερο στον κόσμο, νομίζω ότι ίσως είμαστε δύο —ο Μπαπέ κι εγώ—, αλλά πιστεύω ότι το αξίζω φέτος λόγω των τίτλων που έχω κατακτήσει. Όλοι όσοι παρακολουθούν τους αγώνες το γνωρίζουν».