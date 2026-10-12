Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Γκασπάρτ, προειδοποίησε τον Λιονέλ Μέσι πως πολύ σύντομα οφείλει να αφήσει στην άκρη την κόντρα με τον Λαπόρτα και να αποχαιρετήσει τον κόσμο της ομάδας.

«Κήρυγμα» προς τον Λιονέλ Μέσι έκανε στις τελευταίες του δηλώσεις ο Τζοάν Γκασπάρτ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η υπομονή του αρχίζει να εξαντλείται με τη στάση του Αργεντινού. Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα την περίοδο 2000-2003 έψεξε τον Μέσι για την αδιαφορία που έχει επιδείξει προς τη Μπαρτσελόνα μετά την αποχώρησή του και ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να βάλει στην άκρη του κόντρα με τον νυν πρόεδρο, Τζοάν Λαπόρτα, ώστε να επιστρέψει στη Βαρκελώνη και να αποχαιρετήσει με τον δέοντα τρόπο τον κόσμο της ομάδας.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το επίπεδο του Μέσι· είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Υπάρχει, όμως, ένα πράγμα που δεν πρέπει να ξεχνά: η Μπαρτσελόνα είναι μεγαλύτερη από εκείνον. Ο Μέσι θα πρέπει να είναι προσεκτικός, πολύ προσεκτικός. Το λέω αυτό λόγω της ιστορικής αγάπης που τρέφω για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο υπέγραψα όταν ήταν μόλις 13 ετών, την εποχή που ήμουν πρόεδρος της Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα είναι μεγαλύτερη από το πρόσωπο του Μέσι.

Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, πράγματι ο καλύτερος στον κόσμο, και αυτό οφείλεται εν μέρει —χωρίς να θέλω να προσδιορίσω κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό— και στην Μπαρτσελόνα. Επομένως, δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του να το ξεχάσει αυτό» τόνισε αρχικά σε δηλώσεις του Solo para Colis, προτού συνεχίσει σε πιο αυστηρό τόνο.

«Η υπομονή, ωστόσο, αρχίζει να εξαντλείται. Θα του δώσω λίγο ακόμη χρόνο, αλλά θα έρθει η μέρα που θα αρχίσει να με ενοχλεί το γεγονός ότι ο κύριος Μέσι δεν δείχνει την παραμικρή διάθεση να έρθει στη Βαρκελώνη για να αποχαιρετήσει τους φιλάθλους.

Ανεξάρτητα από το ποιος είναι πρόεδρος του συλλόγου, πρέπει να έρθει για να αποχαιρετήσει την Μπαρτσελόνα. Αν ο Λιονέλ Μέσι έρθει για να αποχαιρετήσει τον σύλλογο, δεν θα πρέπει να αρνηθεί να παραστεί επειδή πρόεδρος είναι ο Λαπόρτα, για να εμφανιστεί μόνο την ημέρα που ο Λαπόρτα δεν θα βρίσκεται πλέον στη θέση του».

Ο Γκασπάρτ ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο και συνέχισε, λέγοντας: «Δεν θα συμφωνούσα να πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση για εκείνον σε μια τέτοια περίπτωση. Ποιος νομίζει ότι είναι; Πώς είναι δυνατόν να εξαρτά την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα από το αν ο Λαπόρτα θα παραμείνει στη θέση του ή θα αποχωρήσει; Αν ο Λαπόρτα δεν βρίσκεται εκεί, εγώ δεν θα παρευρεθώ την ημέρα της εκδήλωσης προς τιμήν του».

«Έχω πλέον τέσσερα εγγόνια, από την τέταρτη γενιά της οικογένειάς μου, και τα ρώτησα αν ήθελαν να τους αγοράσω μια φανέλα της Μπαρτσελόνα. Τους είπα: “Να βάλω το όνομα του Μέσι ή του Λαμίν;”. Και μου απάντησαν: “Παππού, του Λαμίν, φυσικά! Ποιος ήταν εκείνος ο άλλος παίκτης που ανέφερες;”.

Τα εγγόνια μου με ρωτούν ακόμη και τώρα: “Παππού, ποιος είναι αυτός ο άλλος παίκτης;”. Ο Λιονέλ Μέσι. Και μου λένε: “Α, ήταν καλός ποδοσφαιριστής;”. Κι εγώ τους απαντώ: “Ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, στην πραγματικότητα ο καλύτερος που έχω δει στην ιστορία”. Και εκείνα εξακολουθούν να μου λένε: “Κι όμως, παππού, εγώ θέλω τη φανέλα του Λαμίν”».