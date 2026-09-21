Οι εντάσεις για το ντέρμπι της Μαδρίτης φαίνεται να μην είχαν σταματημό, με τους παίκτες της Ρεάλ να βρίζουν έξαλλοι στα αποδυτήρια τον διαιτητή του αγώνα.

Μετά το ξέσπασμα του Ζοζέ Μουρίνιο, σχετικά με τη διαιτησία που προηγήθηκε στο μαδριλένικο ντέρμπι, ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ, έντονα φαίνεται πως αντέδρασαν και οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας.

Τα παράπονα τόσο των παικτών όσο και του προπονητή της «βασίλισσας» στηρίχτηκαν στη λανθασμένη απόφαση του διαιτητή της αναμέτρησης, Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας, να μην αποβάλλει δύο παίκτες των «κολτσονέρος», για επικίνδυνα μαρκαρίσματα, παρότι λίγο νωρίτερα είχε αποβληθεί κανονικά ο Χούισεν με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Αναλυτικότερα, μετα την λήξη του αγώνα, οι παίκτες των «μερένχες» βρέθηκαν στα αποδυτήρια και ξεκίνησαν τις αποδοκιμασίες εναντίον του διαιτητή φωνάζοντας: «Πραγματικά μας γα@@σε. Μας έδωσαν έναν δειλό διαιτητή!».

Για αυτόν τον λόγο μάλιστα, η ομάδα αποφάσισε να μην προχωρήσει κανένας παίκτης σε δηλώσεις στα μέσα, όπως συνηθίζεται μετά από κάθε ματς, καθώς λόγω της φορτισμένης διάθεσης που υπήρχε, θα έλεγαν λόγια για τα οποία θα τιμωρούνταν βαριά.