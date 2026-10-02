Κουκουρέγια: «Αν μπορούσα να ψηφίσω στη Χρυσή Μπάλα, θα ψήφιζα τον εαυτό μου»

Όρεξη για χιούμορ είχε ο Μαρκ Κουκουρέγια στη συνέντευξη Τύπου της Ισπανίας, ο οποίος σε ερώτηση για τη Χρυσή Μπάλα απάντησε αστειευόμενος πως θα ψήφιζε τον εαυτό του.

Ο Μαρκ Κουκουρέγια έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως έχει μεγάλη αίσθηση του χιούμορ κι ενίοτε δεν διστάζει να κάνει πλάκα με τους δημοσιογράφους. Τελευταίο σχετικό παράδειγμα που κέρδισε τις επικεφαλίδες ήταν η απάντησή του σε ερώτηση για το ποιος αξίζει φέτος τη Χρυσή Μπάλα.

Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου μάλλον περίμεναν να δουν αν θα στηρίξει τον συμπαίκτη του στην εθνική Ισπανίας, αλλά αντίπαλό του στη La Liga, Λαμίν Γιαμάλ, όμως ο αριστερός μπακ της Ρεάλ κατάφερε να αποφύγει την ερώτηση, επιστρατεύοντας το χιούμορ.

«Αν ψήφιζα εγώ, θα ψήφιζα τον εαυτό μου» απάντησε χαρακτηριστικά ο αμυντικός των Μερένγκες, προτού συνεχίσει: «Όλοι οι υποψήφιοι είναι συνάδελφοί μου. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Θα το αφήσω στους ψηφοφόρους» κατέληξε.

Φυσικά θυμίζουμε πως ο Κουκουρέγια δεν συμπεριλαμβάνεται στους 30 τελικούς υποψήφιους για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας που θα απονεμηθεί στις 26 Οκτωβρίου, με τους Λαμίν Γιαμάλ και Κιλιάν Μπαπέ να θεωρούνται τα δυο μεγάλα φαβορί.