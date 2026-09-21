Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας της Ισπανίας ανέλυσε τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έλαβαν χώρα στο ντέρμπι της Μαδρίτης, δικαιώνοντας, μερικώς, τη Ρεάλ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι της Ισπανικής πρωτεύουσας που διεξήχθη χθες (21/09) στο «Μετροπολιτάνο». Ο αγώνας αυτός ωστόσο σημαδεύτηκε από πολλές αντιπαραθέσεις, γεγονός που ώθησε την Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών της Ισπανίας (CTA) να επανεξετάσει τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις της αναμέτρησης και να βγάλει το πόρισμα της, δικαιώνοντας, εν μέρει, τη «βασίλισσα» που «φωνάζει» για δύο αποβολές παικτών των ροχιμπλάνκος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής λοιπόν, ο Κανγκ Ιν Λι άξιζε να αποβληθεί για το επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Φεντερικό Βαλβέρδε στο πρώτο ημίχρονο.

Όσον αφορά το περιστατικό που αφορούσε τον Κρίστιαν Ρομέρο, η επιτροπή έκρινε ότι η παράβαση του Αργεντίνου αμυντικού θα μπορούσε να δικαιολογήσει κόκκινη κάρτα, αλλά ταυτόχρονα έκρινε ότι η κατάσταση ήταν αμφιλεγόμενη, δικαιολογώντας έτσι τον διαιτητή, Ορτίθ Άριας, για την απόφαση του να δώσει κίτρινη.

Τέλος, η επιτροπή επικύρωσε την αποβολή του Ντιν Χούισεν, ο οποίος έκανε και το πέναλτι στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, τονίζοντας πως η απόφαση που ελήφθη σε αυτή την περίπτωση ευθυγραμμίζεται πλήρως με την τεχνική αξιολόγηση του περιστατικού.