Ένας φάκελος 50.000 σελίδων είναι αρκετός όπως πιστεύουν στη Ρεάλ, για να τιμωρηθεί η Μπαρτσελόνα από την UEFA και να της επιβληθούν οι ανάλογες ποινές.

Η υπόθεση Νεγκρέιρα απειλεί την Μπαρτσελόνα και στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει η πεποίθηση ότι έφτασε η ώρα της... κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα, η «Mundo Deportivo» αποκαλύπτει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σίγουρη πως η εκτενής έκθεση 50.000 σελίδων για την υπόθεση Νεγκρέιρα που κατέθεσε στην UEFA, η οποία πλέον έχει στην κατοχή της όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, μπορεί πλέον να τιμωρήσει τους Καταλανούς.

Οι πηγές τις ισπανικής εφημερίδας προσθέτουν επίσης, πως η αρμόδια αρχή δεν σκοπεύει να κλείσει την πειθαρχική έρευνα, ενώ τονίζει πως η Ρεάλ πιστεύει ότι τα στοιχεία είναι πλέον αρκετά για να ενεργοποιήσουν τους αυστηρούς κανονισμούς της UEFA. «Αυτοί οι κανόνες επιτρέπουν σαφώς την τιμωρία οποιουδήποτε συλλόγου που συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που στοχεύει στη χειραγώγηση ή την επιρροή του αποτελέσματος ενός αγώνα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο», αναφέρει το δημοσίευμα.

Μία τέτοια ποινή, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τον αποκλεισμό από το Champions League για μια ολόκληρη σεζόν, αλλά και ένα τεράστιο οικονομικό πρόστιμο. Σοβαρό πλήγμα για έναν σύλλογο τέτοιου μεγέθους.

Οι Μαδριλένοι ωστόσο δεν στέκονται μόνο εκεί, αλλά στοχοποιούν και τη συμπεριφορά της Μπαρτσελόνα, που κατέβαλε μισθούς στον αντιπρόεδρο της ισπανικής επιτροπής διαιτητών για 15 συνεχόμενα χρόνια, κάτι που επίσης αποτελεί σοβαρή παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της UEFA.