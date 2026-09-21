Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έσπευσε να απαντήσει στις δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο σχετικά με την διαιτησία στο ντέρμπι της Μαδρίτης, τονίζοντας πως όπως κι αν λέγεσαι ο σεβασμός είναι απαραίτητος.

Το ντέρμπι της Μαδρίτης προκάλεσε έντονες εντάσεις, καθώς σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής της Ρεάλ, Ζοσέ Μουρίνιο, παραπονέθηκε έντονα σχετικά με την διαιτησία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «είναι ένας διαιτητής χωρίς εμπειρία για να σφυρίξει σε ένα ντέρμπι», αναφερόμενος στον Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας.

Στα λόγια του Πορτογάλου στάθηκε ο προπονητής της Ατλέτικο, Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ματς, απάντησε στις δηλώσεις του «Special One».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Σεβόμαστε την άποψη των άλλων, βρισκόμαστε σε μία προνομιούχα θέση στην οποία είμαστε όλοι πολύ εκτεθειμένοι - όποιο κι αν είναι το όνομα σου, είτε Σιμεόνε, Μουρίνιο, Φλικ, Πελεγκρίνι... Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί με αυτά που λέμε και να ξέρουμε να σεβόμαστε τους άλλους. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι. Αλλά όταν κάποιος βγαίνει από τη γραμμή του σεβασμού είναι επικίνδυνο, όσο κι αν λέγεσαι Μουρίνιο, Φλικ ή Σιμεόνε, δεν επιτρέπονται τα πάντα. Δεν πρέπει να ξεπερνάμε ποτέ αυτή τη γραμμή».

Ο Αργεντίνος τεχνικός αναφέρθηκε επίσης και στην ομάδα του, τονίζοντας πως είναι ευχαριστημένος από την εμφάνιση που έδειξαν απέναντι σε τόσο καλούς ποδοσφαιριστές και για αυτό χρειάζεται καθημερινή δουλειά και προσπάθεια από τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, ενώ παράλληλα σημείωσε πως δεν θα μπει στην διαδικασία να παίξει το «παιχνίδι» με το να μοιράζει ευθύνες στην διαιτησία.

👀 SIMEONE RESPONDE a MOURINHO tras su 'RAJADÓN' en RUEDA de PRENSA:



👉 "Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, hay que saber respetar".



👉 "Por más que te llames Mourinho, Simeone, Pellegrini, Flick... no hay que cruzar la línea".



Nos vemos a las 12 de la noche en… pic.twitter.com/Rd9W0nMeTV September 20, 2026

«Ήταν ένας έντονος αγώνας εναντίον ενός αντιπάλου με απίστευτες μεταβάσεις και τις ελέγξαμε σχεδόν όλες. Στο δεύτερο ημίχρονο, υπήρχε μόνο ένα σημείο όπου οι Κούτι και Γιορέντε συγκρούστηκαν, αφήνοντας τον Ντιομάντε με την μπάλα. Νομίζω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή μέσω της συλλογικής, αμυντικής και ομαδικής μας δουλειάς, γνωρίζοντας πού θα μπορούσαμε να τους βλάψουμε και δεν θα αφήσουμε αυτά τα πράγματα για τα οποία θέλουν να μιλήσουν να μας εμποδίσουν να αναδείξουμε τον αγώνα».

«Δεν σχολίασα τις άλλες φάσεις. Ο επικεφαλής διαιτητής μας είπε ήδη ότι φάσεις σαν του Κούτι δεν ήταν αποβολές. Τώρα, αν θέλουμε να σταθούμε σε αυτό, εντάξει, ας παίξουμε. Αλλά κερδίσαμε το παιχνίδι», πρόσθεσε ο Τσόλο.