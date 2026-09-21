Μουρίνιο: Όταν πριν επτά μήνες έκανε λόγο για εύνοια της Ρεάλ (vid)
Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ισπανία μετά το ντέρμπι της Μαδρίτης, που βρήκε νικήτρια την Ατλέτικο με 2-1 στο Μετροπολιτάνο και τον Ζοσέ Μουρίνιο να δίνει... παράσταση στη συνέντευξη Τύπου.
Ο Πορτογάλος τεχνικός παρουσιάστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους με μια... φωτοτυπία, που είχε πάνω τις δυο φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται η Ρεάλ προς τον διαιτητή, ζητώντας αποβολή για τους παίκτες της Ατλέτικο. Προφανώς, ο Special One αναφέρθηκε σε αυτό και τόνισε πως ο ρέφερι δεν είχε εμπειρία για τέτοιο παιχνίδι.
Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα βίντεο με δηλώσεις του έμπειρου τεχνικού, πίσω στον Φεβρουάριο. Τότε, ως τεχνικός της Μπενφίκα, ο «Μου» είχε εμμέσως πλην σαφώς κάνει λόγο για διαιτητική εύνοια της «βασίλισσας», λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο διαιτητής εκείνης της αναμέτρησης είχε... πάρει χαρτάκι για να μη δώσει κάρτες στους παίκτες της Ρεάλ.
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«Ο διαιτητής είχε ένα χαρτί που έγραφε ότι ''οι Τσουαμενί, Καρέρας και Χάουσεν δεν μπορούσαν να δεχτούν κίτρινη κάρτα''. Κι έτσι αρνήθηκε να τιμωρήσει με κάρτα είτε τον Καρέρας είτε τον Τσουαμενί. Το επισήμανα στον διαιτητή. Επειδή έχω βρεθεί στον πάγκο σε 1.400 αγώνες και εκείνος γνώριζε πολύ καλά ποιους μπορούσε και ποιους δεν μπορούσε να τιμωρήσει. Ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά...»
The referee had a note that basically said: ‘Tchouaméni, Carreras and Huijsen can’t get a yellow card!’... Because they would have missed the second leg.”— XDcomps (@XDcomps) September 20, 2026
“I coached there(Real Madrid) so I knew how things work over there
pic.twitter.com/kLJSrO9oeL
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