Διάστρεμμα τρίτου βαθμού στον αστράγαλο ήταν η διάγνωση για τον τραυματισμό του Φέντε Βαλβέρδε, ο οποίος θα μείνει στα «πιτς» για τις επόμενες τρεις με έξι εβδομάδες.

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης μετά το ντέρμπι της πόλης απέναντι στην Ατλέτικο, με τους Μερένγκες να διαμαρτύρονται για δυο σκληρά φάουλ από τους Ρομέρο και Λι-Κανγκ-Ιν στο πρώτο ημίχρονο που δεν τιμωρήθηκαν με κόκκινες κάρτες.

Από το φάουλ του Νοτιοκορεάτη στον Φεντερίκο Βαλβέρδε μάλιστα υπήρξαν και απόνερα, αφού ο Ουρουγουανός τραυματίστηκε στον αστράγαλο και θα παραμείνει στα «πιτς» για το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα ο Ουρουγουανός ταλαιπωρείται από διάστρεμμα τρίτου βαθμού στον αστράγαλο και ο χρόνος που εκτιμάται η επιστροφή του στα γήπεδα ποικίλει. Επί της ουσίας στη Μαδρίτη αισιοδοξούν πως ο Βαλβέρδε θα μπορέσει να είναι ξανά διαθέσιμος σε τρεις εβδομάδες μετά το break των εθνικών, όμως το ιστορικό τέτοιων τραυματισμών δεν είναι υποσχόμενο.

Ο μέσος όρος απουσίας άλλωστε από διάστρεμμα τρίτου βαθμού στον αστράγαλο αφορά τις έξι εβδομάδες, ενώ σε κάποιες πιο περίπλοκες περιπτώσεις το διάστημα απουσίας μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τρεις μήνες. Προς το παρόν πάντως η Ρεάλ δεν έχει ανακοινώσει τον χρόνο αποθεραπείας, αλλά είναι αισιόδοξη πως δεν θα ξεπεράσει το μήνα.