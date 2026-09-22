Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, άσκησε σκληρή κριτική στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τα παράπονα για τη διαιτησία του ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Σταματιμό δεν έχει το... παρασκήνιο, μετά το επεισοδιακό Derby Madrileno της Κυριακής (20/9), που βρήκε την Ατλέτικο Μαδρίτης νικήτρια με 2-1 και τη Ρεάλ γεμάτη παράπονα από τον ρέφερι Ορτίζ Αρίας.

Η πλευρά της «βασίλισσας» με... μπροστάρη στη συνέντευξη Τύπου τον Ζοσέ Μουρίνιο, θεωρεί πως αδικήθηκε κατάφορα και θα έπρεπε οι Ροχιμπλάνκος να δουν δυο παίκτες τους (Ρομέρο, Λι) να αποβάλλονται, ενώ υπήρξε και σχετική ανακοίνωση κατά της διαιτησίας.

Όλα αυτά κλήθηκε να σχολιάσει ο πρόεδρος της La Liga. Ο Χαβιέρ Τέμπας με ανάρτησή του στο Χ ήταν καυστικότατος απέναντι στους Μερένγκχες, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως πάντα κάτι τους φταίει. «Όταν δεν είναι ο Νεγκρέιρα, είναι ο διαιτητής» είπε χαρακτηριστικά, όμως στη συνέχεια τόνισε πως η Ρεάλ είναι απολύτως απαραίτητη για το ισπανικό πρωτάθλημα.

«Να πάλι τα ίδια: τα φερέφωνα και τα τηλεοπτικά μέσα του καθεστώτος αναπαράγουν το γνωστό, παλιό αφήγημα περί της διαρκούς συνωμοσίας. Όταν δεν φταίει η υπόθεση Νεγκρέιρα, φταίει ο διαιτητής· κι όταν δεν φταίει αυτό, το πρόβλημα είναι ότι οι διαιτητές δεν είναι διεθνείς. Όλοι οι σύλλογοι διευθύνονται από διαιτητές, είτε διεθνείς είτε μη διεθνείς. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί διαιτησία κατά παραγγελία.

Όμως, το εν λόγω άρθρο προχωρά ακόμη περισσότερο: ισχυρίζεται ότι οι διαιτητές βλάπτουν «την επιχείρηση που τους συντηρεί». Τι ακριβώς ζητάει; Διαιτησία με βάση τα έσοδα, την τηλεθέαση ή το κύρος του συλλόγου; Τι αντίληψη περί ισότητας στον ανταγωνισμό είναι αυτή;

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι καθοριστική για τη LaLiga. Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι «η LaLiga δεν αξίζει τίποτα» χωρίς αυτήν, αποκαλύπτει την περιφρόνηση προς τους άλλους συλλόγους, τους οπαδούς τους και την ιστορία τους. Το πρωτάθλημα δεν ανήκει σε κανέναν.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι οι διαιτητές στρέφονται εσκεμμένα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης σημαίνει ότι ζει σε άλλον γαλαξία. Αυτό το αφήγημα χρησιμεύει ως δικαιολογία για να καλυφθούν άλλες αδυναμίες, οι οποίες είναι εμφανείς στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Είναι πιο βολικό να επικαλείσαι μια συνωμοσία παρά να εξηγείς τι πραγματικά συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο.

Και η στάση μου δεν εξαρτάται από κάποια συγκεκριμένη θέση: ένα διαιτητικό λάθος δεν αποδεικνύει συνωμοσία, ούτε η επί χρόνια επανάληψή του το μετατρέπει σε αλήθεια.

Βγάλτε τις παρωπίδες! Έχουμε Σεπτέμβριο και ήδη χαρακτηρίζουν το πρωτάθλημα «αλλοιωμένο». Κανείς με κοινή λογική δεν πείθεται πλέον από αυτή την παλιά δικαιολογία».