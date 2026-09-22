Σκληρή ανακοίνωση - απάντηση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία χαρακτήρισε εμμονικό τον Χαβιέ Τέμπας και πρότεινε αλλαγή προσώπου στην ηγεσία της La Liga.

Τα απόνερα από το ντέρμπι της Μαδρίτης συνεχίζουν να τραντάζουν καθημερινότητα του ισπανικού ποδοσφαίρου, με τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ τη σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης για τον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέ Τέμπας.

Γνωστός πλέον για την κόντρα του με τους Μερένγκες, ο Τέμπας χαρακτήρισε τα παράπονα της Ρεάλ για τη διαιτησία και τη στάση τους μετά την ήττα από την Ατλέτικο ως «αφήγημα περί μιας διαρκούς συνωμοσίας που δεν πείθει κανέναν».

Ο πρόεδρος της La Liga εκτόξευσε τα βέλη του εις βάρος των Μαδριλένων, τους οποίες κατηγόρησε πως υπεκφεύγουν σε διαιτητικά παράπονα για να καλύψουν τις αθλητικές τους αδυναμίες, και οι δηλώσεις του οδήγησαν σε σκληρή απάντηση από τη Ρεάλ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η διοίκηση της ομάδας χαρακτήρισε εμμονικό τον Τέμπας και τον κατηγόρησε πως χρησιμοποιεί τον θεσμικό του ρόλο για να επιτίθεται και να δυσφημεί δημόσια την ομάδα. Υπό αυτό το πρίσμα πρότεινε την αλλαγή ηγεσίας στη La Liga, από ένα πρόσωπο που μπορεί να «διαχειριστεί τη διοργάνωση και να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της, τηρώντας παράλληλα το θεμελιώδες καθήκον της ουδετερότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ

«Σε απάντηση στις δηλώσεις του προέδρου της LaLiga, Χαβιέ Τέμπας, η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να δηλώσει τα εξής:

Ο σύλλογός μας θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο πρόεδρος της La Liga χρησιμοποιεί τη θεσμική του θέση για να συνεχίζει να δυσφημεί και να επιτίθεται στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον τρόπο που το κάνει σε κάθε δημόσια παρέμβασή του. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση και την προστασία των συμφερόντων όλων των συλλόγων της La Liga συνεχίζει να επιδεικνύει μια επαναλαμβανόμενη εμμονή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθιστώντας τον σύλλογό μας μόνιμο στόχο των δημόσιων επιθέσεών του.

Η τελευταία του παρέμβαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ακατανόητη, καθώς δεν συνάδει με τη στάση που θα ανέμενε κανείς από έναν υπεύθυνο διοικητικό παράγοντα. Μάλιστα, αποτελεί απάντηση σε άρθρο που έγραψε ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος για ένα ψηφιακό μέσο ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος της La Liga επιλέγει να επιτεθεί στον σύλλογό μας, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει να αξιολογήσει τη δική μας αθλητική στρατηγική — κάτι που είναι εντελώς παράλογο και ανεύθυνο.

Είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της La Liga αφιερώνει τον χρόνο του και χρησιμοποιεί τα προσωπικά του μέσα επικοινωνίας προκειμένου να προσπαθεί επανειλημμένα να δυσφημίσει δημόσια τη Ρεάλ Μαδρίτης, αντί να αξιοποιεί την ευθύνη που απορρέει από τη θέση του για να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους θεσμούς που υποτίθεται ότι εγγυώνται την αμεροληψία της διοργάνωσης.

Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να πλήττει την εικόνα της διοργάνωσής μας και του ισπανικού ποδοσφαίρου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ακατάλληλη συμπεριφορά, η οποία έχει επαναληφθεί διαχρονικά, πιστεύουμε ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ισπανία χρειάζεται επειγόντως έναν ηγέτη ικανό να διαχειριστεί τη διοργάνωση και να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της, τηρώντας παράλληλα το θεμελιώδες καθήκον της ουδετερότητας.

Χρειάζεται έναν άνθρωπο που να αντιλαμβάνεται τη φύση της συγκεκριμένης θέσης, καθώς ο πρόεδρος της La Liga δεν είναι ο ιδιοκτήτης της διοργάνωσης, αλλά ο διαχειριστής της, ο οποίος υπηρετεί τους συλλόγους που απαρτίζουν τη λίγκα και του έχουν εμπιστευτεί την ηγεσία της.

Οι σύλλογοι χρειάζονται κάποιον που να υπηρετεί αυτή την αποστολή με ειλικρίνεια».