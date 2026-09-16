Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να μην τιμωρήσει τους Μπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ για την απόφαση τους σχετικά με το μπλουζάκι για τη Θεούτα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε χθες (15/09) εκτός έδρας της Έλτσε με 3-2, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά, εξαιτίας της αμυντικής αδράνειας των «μερένχες».

Ωστόσο, η αναμέτρηση προκάλεσε ένταση πριν καν ξεκινήσει, εξαιτίας ενός περιστατικού που έλαβε χώρα κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Αναλυτικότερα, οι ποδοσφαιριστές και των δύο συλλόγων μπήκαν στο γήπεδο φορώντας μπλούζες με το μήνυμα στήριξης προς τη Θεούτα, με τρεις παίκτες της «βασίλισσας» να αποφεύγουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Οι Βινίσιους, Κιλιάν Μπαπέ και Ιμπραχίμα Κονατέ, εμφανίστηκαν με τις μπλούζες διπλωμένες στη μέση, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται ξεκάθαρα το μήνυμα «todos somos caballas» (Eιμαστε όλοι με τη Θεούτα).

Οι τρεις ποδοσφαιριστές δέχθηκαν σφοδρή κριτική αναφορικά με την απόφαση τους αυτή, με πολλούς φιλάθλους της ομάδας να ζητούν την τιμωρία τους και την Ρεάλ να ξεκαθαρίζει τώρα το τι πρόκειται να κάνει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισπανική «COPE» ο μαδριλένικος σύλλογος δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια, καθώς κατανοεί ότι σε μια ομάδα τόσο μεγάλη και ποικιλόμορφη όσο αυτή, κάθε άτομο έχει τις δικές του προσωπικές πεποιθήσεις που καθορίζουν τον τρόπο που ενεργεί.

« LE REAL MADRID RESPECTE L’OPINION ET LA SENSIBILITÉ DE CHACUN DE SES EMPLOYÉS. » 🤍



Le club accepté l’initiative proposée par Elche pour soutenir les habitants de Ceuta… mais elle a laissé chacun de ses joueurs s’exprimer avec sa sensibilité.



« On ne peut obliger personne à… — Actu Foot (@ActuFoot_) September 16, 2026

Έτσι και αλλιώς, η πρωτοβουλία αυτή δεν ξεκίνησε από τον ίδιο τον σύλλογο, ούτε καν από την Έλτσε, αλλά από μια ομάδα επιχειρηματιών από την κοινότητα της Βαλένθια και απλά και οι δύο σύλλογοι ενέκριναν την ιδέα, με τη Ρεάλ να επιτρέπει σε κάθε παίκτη του να εκφραστεί σύμφωνα με τη δική του ευαισθησία.