Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε στην αντεπίθεση και με μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χλεύασε τη Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του... τραυματία, Φεντερικό Βαλβέρδε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (09/10) την αποστολή για την αποψινή αναμέτρηση (10/10, 22:00) απέναντι στη Βιγιαρεάλ, για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Μέσα στους 23 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ζοζέ Μουρίνιο για τον αγώνα κόντρα στο «κίτρινο υποβρύχιο» βρίσκεται και ο... τραυματίας Φεντερικό Βαλβέρδε. Θυμίζουμε πως ο Ουρουγουανός μέσος ένιωσε ενοχλήσεις στον αστράγαλο του, μετά από ένα σκληρό τάκλιν του Κανγκ-ιν Λι στο ντέρμπι της Μαδρίτης που διεξήχθη μία ημέρα πριν το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες.

Παρά το χτύπημα, ο αρχηγός της «βασίλισσας» ολοκλήρωσε κανονικά τον αγώνα και μόνο μετά το τελευταίο σφύριγμα προέκυψαν ανησυχίες για την κατάσταση του, καθώς η περιοχή γύρω από τον αστράγαλο του ήταν αισθητά πρησμένη.

Ο σύλλογος εξέδωσε δύο ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση του. Στην πρώτη, αμέσως μετά το ντέρμπι, οι «μερένχες» ανέφεραν ότι ο διεθνής μέσος είχε υποστεί «σοβαρό τραυματισμό στον αριστερό του αστράγαλο», ενώ δύο ημέρες αργότερα, στις 22 Σεπτεμβρίου, μετά από περαιτέρω εξετάσεις, έδωσαν την οριστική διάγνωση, σημειώνοντας πως υπέστη διάστρεμμα 3ου βαθμού.

Τώρα, ωστόσο, ο Βαλβέρδε είναι ξανά στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού και η Ατλέτικο Μαδρίτης άδραξε την ευκαιρία, με μία ειρωνική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο «X» να τους «συγχαρεί» για την ταχεία ανάρρωση του παίκτη, η οποία αψήφησε τους νόμους της ιατρικής.

«Θέλουμε να συγχαρούμε τη Ρεάλ Μαδρίτης που συνεχίζει να γράφει ιστορία αποδεικνύοντας ότι το 100% της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας έκανε λάθος», έγραψαν οι ροχιμπλάνκός στο «X».

Queremos felicitar al @RealMadrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada. #RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste — Atlético de Madrid (@Atleti) October 9, 2026

Για την ιστορία ο χρόνος ανάρρωσης για ένα διάστρεμμα 3ου βαθμού (πλήρης ρήξη συνδέσμων) κυμαίνεται συνήθως από 6 έως 12 εβδομάδες για τη βασική επούλωση, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της δύναμης και της σταθερότητας και η επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να απαιτήσει ακόμη περισσότερο χρόνο. Ως εκ τούτου η ανάρρωση από έναν τέτοιον τραυματισμό σε μόλις 20 ημέρες εγείρει σίγουρα μερικά ερωτήματα.