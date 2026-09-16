Η Ρεάλ Μαδρίτης ξόδεψε προβάδισμα δύο τερμάτων ενάντια στην Έλτσε αλλά ο νεαρός Εσπί μίλησε στο τέλος, γράφοντας το 3-2 για τη Βασίλισσα.

Από τον παράδεισο στην κόλαση και ξανά στον παράδεισο η Ρεάλ Μαδρίτης, που ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την Έλτσε αλλά χάρη σε ένα ακόμα γκολ του νεαρού Εσπί στο τέλος, κατάφερε να πάρει αγχωτικό διπλό με σκορ 3-2!

Η Βασίλισσα μπήκε δυνατά στο ματς και πατούσε εύκολα στην αντίπαλη περιοχή, ωστόσο υστερούσε στην τελική προσπάθεια, με τον... Γόρδιο δεσμό να λύνεται στο 25ο λεπτό. Ο Γκιουλέρ εκτέλεσε το φάουλ και η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι, πριν βρει στον Ντιτούρο και καταλήξει στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0.

Στο 33 ήρθε και το δεύτερο τέρμα της Ρεάλ, με τον Ντιομαντέ να κάνει το γύρισμα και τον Μπαπέ να τελειώνει ιδανικά τη φάση από κοντά, πέφτοντας στη συνέχεια πάνω στον τερματοφύλακα – δίχως ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Ακολούθησε ακυρωθέν γκολ του Γάλλου για οφσάιντ, με το 2-0 να είναι το σκορ στην ανάπαυλα.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν στο δεύτερο ημίχρονο να μπουν ξανά στο ματς αλλά για αρκετή ώρα δεν έβρισκαν το γκολ που θα τους επέτρεπε κάτι τέτοιο, την ώρα που οι Μερένγκες είχαν και αυτοί τις στιγμές τους για να διευρύνουν το σκορ χωρίς να το πετύχουν, παίρνοντας ολοένα και πιο παθητικό ρόλο στο παιχνίδι. Εντέλει, στο 71' μία κεφαλιά του Οσόριο δεν άφησε περιθώριο στον Κουρτουά, με την Έλτσε να παίρνει ελπίδα, πριν ένα συρτό σουτ του Φερ Νίνιο στο 83' επαναφέρει την ισορροπία!

Παρ' όλα αυτά, οι Μαδριλένοι κατάφεραν να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ψάξουν άμεσα το γκολ της νίκης, το οποίο τους το έδωσε εντέλει ο νεαρός Εσπί, που σκόραρε εξ επαφής μετά από γύρισμα του Μπαπέ στο 90+1', έχοντας περάσει στο ματς ως αλλαγή ελάχιστα πριν...

Έκανε σεφτέ η Βαλένθια

Στο πρώτο ματς μετά την απομάκρυνση του Κάρλος Κορμπεράν, η Βαλένθια κατάφερε να σπάσει το ρόδι, καθώς επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Αλαβές. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε από τον Ριόχα στο 78ο λεπτό. Νωρίτερα, τη δεύτερη φετινή της νίκη σημείωσε ο Ράγιο Βαγιεκάνο, που επιβλήθηκε 2-1 εντός έδρας της Εσπανιόλ. Γκαρθία (3') και Πεδρόσα (26') έδωσαν από νωρίς ισχυρό προβάδισμα στους γηπεδούχους, με τον Χαέν να μειώνει για τους Καταλανούς στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης.