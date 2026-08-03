Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης: Βινίσιους, Μπαπέ και Κονατέ έκρυψαν το μήνυμα για τη Θέουτα
Οι ποδοσφαιριστές των Έλτσε και Ρεάλ Μαδρίτης μπήκαν στο γήπεδο φορώντας μπλούζες με το μήνυμα στήριξης προς τη Θέουτα, εντούτοις τρεις παίκτες της Βασίλισσας απέφυγαν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.
Ο λόγος για τους Βινίσιους Ζούνιορ, Κιλιάν Μπαπέ και Ιμπραχίμα Κονατέ, οι οποίοι εμφανίστηκαν με τις μπλούζες διπλωμένες στη μέση, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται ξεκάθαρα το μήνυμα “todos somos caballas”. Μάλιστα, εθεάθησαν να τις βγάζουν αμέσως μετά, πριν χαιρετήσουν τους αντιπάλους τους.
Η ισπανική πόλη Θέουτα, που βρίσκεται επί αφρικανικού εδάφους, έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες πεδίο μεταναστευτικής κρίσης, με χιλιάδες μετανάστες να εισέρχονται στην περιοχή το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται πως προ ημερών, ο μαροκινής καταγωγής Αμπντέ της Μπέτις βρέθηκε στο στόχαστρο για την επιλογή του να φορέσει κανονικά την εν λόγω μπλούζα, πριν την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ, δεχόμενος μέχρι και απειλές για τη ζωή του.
👉 Vinicius, Mbappé y Konaté no enseñan el mensaje de ánimo a Ceuta.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026
👉 Ambos futbolistas se colocaron mal la camiseta sin que se vea el 'Todos somos Caballas'. pic.twitter.com/XkrhUDS8XQ
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