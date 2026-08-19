Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν πως η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση του Κροάτη τερματοφύλακα, Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, που είχε συνδεθεί προηγουμένως με τον Ολυμπιακό.

Μετά και από την αποχώρηση των Ινάκι Πένια, που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και Μαρκ Άντρε Τερ Στέγκεν, η Μπαρτσελόνα έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός τερματοφύλακα, ο οποίος θα είναι δεύτερος στην ιεραρχία, πίσω από τον Τζόαν Γκαρσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μπλαουγκράνα εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιστήκε ως δανεικός στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ από τη Φενέρμπαχτσε.

Οι Καταλανοί σκέφτονται να αποκτήσουν τον Κροάτη διεθνή και να τον δώσουν δανεικό για την ερχόμενη χρονιά και στη συνέχεια να τον φέρουν πίσω το 2027, ως αντικαταστάτη του Σέζνι, του οποίου το συμβόλαιο λήγει του χρόνου το καλοκαίρι.

🚨🔵🔴 Barcelona are considering a move for Croatian GK Dominik Livaković.



Nothing done yet but idea to sign him and loan for one season, then bring back in 2027 as backup for Joan García with Szczesny out of contract.



🎥➕ https://t.co/3SOT3NfQBB pic.twitter.com/rtX3AwGyGq August 19, 2026

Θυμίζουμε πως το προηγούμενο διάστημα το όνομα του Λιβάκοβιτς είχε συνδεθεί έντονα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αν και η περίπτωση του δεν προχώρησε, με τους Ερυθρόλευκους να αποκτούν τελικά τον Στέφαν Ορτέγκα.