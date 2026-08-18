Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και με τη βούλα την απόκτηση του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ισπανό να αποχαιρετάει το αγγλικό κλαμπ μετά από επτά χρόνια.

Ο Ρόδρι φοράει πλέον τα μπλαουγκράνα! Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να νικήσει τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και να συμφωνήσει με τον Ισπανό σε προσωπικούς όρους, προτού κλείσει και το deal με τη Μάντσεστερ Σίτι στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Παρά την άκαμπτη στάση των Citizens και τη διαφορά που υπήρχε στην αρχή στο οικονομικό, οι Καταλανοί ανέβασαν την προσφορά τους και κατάφεραν να πάρουν το πράσινο φως από τους Άγγλους για να κλείσουν τη μεταγραφή.

Ακολούθως, η Μπαρτσελόνα προχώρησε στις επίσημες ανακοινώσεις, θέτοντας οριστικό τέλος σε ένα από τα σίριαλ του καλοκαιριού. «Ο άρχοντας του χώρου και του χρόνου, ο άνθρωπος που θέτει το τέμπο» ήταν τα... κομπλιμέντα που διάλεξε η Μπάρτσα για να καλωσορίσει το νέο της απόκτημα.

Κάπως έτσι, ο Ρόδρι αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από επτά χρόνια, κατά τα οποία κατέκτησε τα πάντα στο «Έτιχαντ». Μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής έστειλε κι ένα δημόσιο γράμμα προς τους οπαδούς της Σίτι, τους οποίους αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο.

«Θυμάμαι πώς ένιωθα όταν έφτασα, υπογράφοντας στη μεγάλη Μάντσεστερ Σίτι. Ήταν μια στιγμή απόλυτου ενθουσιασμού – “ουάου, θα παίξω μαζί με τον Κέβιν, τον Αγουέρο, τον Σίλβα, τον Μπερνάρντο, τον Τζον και τόσους άλλους”. Δεν μπορούσα να σταματήσω να χαμογελάω. Και μετά ήταν ο Πεπ, έτοιμος να μου μάθει τα πάντα από την πρώτη κιόλας μέρα. Πεπ, μπορώ να σου το πω τώρα: δεν μπορούσα να διαχειριστώ όλες αυτές τις τακτικές μέσα στο κεφάλι μου.

Όμως, μια ερώτηση μου ήρθε στο μυαλό: “θα μπορούσαμε να αντέξουμε όλες αυτές τις προσδοκίες για τα επόμενα χρόνια;”. Νομίζω ότι ο χρόνος έδωσε την απάντηση. Ήξερα ότι ερχόμουν σε μια κορυφαία ομάδα, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε την κληρονομιά που δημιουργήσαμε, κατακτώντας τρόπαια, αποκτώντας οπαδούς σε όλο τον κόσμο, αγάπη και σεβασμό. Γίναμε παράδειγμα και πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές, όχι μόνο λόγω των επιτυχιών μας, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο τις πετύχαμε. Και οι οπαδοί ήταν μαζί μας σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής.

Μου έρχονται στο μυαλό τόσες απίστευτες στιγμές. Το πρώτο μου τρόπαιο με τη Σίτι, στο πρώτο μου παιχνίδι. Τα νικητήρια γκολ στα τελευταία λεπτά, όπως εκείνο εκτός έδρας με την Άρσεναλ. Το γκολ απέναντι στην Άστον Βίλα, για να φτάσουμε στην κατάκτηση της Premier League, όταν όλα έμοιαζαν τόσο δύσκολα. Το γκολ που πέτυχα για να κατακτήσουμε το Champions League, το οποίο όλοι θέλαμε τόσο πολύ. Η απίστευτη υποδοχή που μου επιφυλάξατε μετά τη Χρυσή Μπάλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο περήφανος είμαι που έγινα ο πρώτος παίκτης που κέρδισε αυτό το βραβείο φορώντας τη γαλάζια φανέλα. Γράψαμε ιστορία, με το Treble, με τα τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα. Είδαμε πράγματα που εκείνοι δεν θα δουν ποτέ.

Και στις δύσκολες στιγμές, επίσης, δεν με εγκαταλείψατε ποτέ. Την πρώτη μέρα που επέστρεψα στον αγωνιστικό χώρο, συνειδητοποίησα πόσο πολύ με αγαπάτε και κατάλαβα πόσο ξεχωριστοί είναι αυτοί οι οπαδοί. Η Σίτι δεν με έκανε απλώς να εξελιχθώ ως ποδοσφαιριστής. Με έκανε να εξελιχθώ και ως άνθρωπος. Είδα τον αδερφό μου να αποφοιτά από το Manchester Metropolitan University. Είδα την κοπέλα μου να εργάζεται για το NHS. Το Μάντσεστερ διαμόρφωσε ολόκληρη τη ζωή μου.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ να μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο και να βλέπω μια γαλάζια θάλασσα να τραγουδά “nah, nah, nah, nah… CITY”, να παίρνω το σκούτερ μου και να πηγαίνω στο κέντρο για έναν καφέ, να περπατάω στα πάρκα ακούγοντας Oasis και να αγαπώ πάντα την υπέροχη βροχή του Μάντσεστερ.

Οπότε, φίλοι της Σίτι, ήρθε η ώρα να πω αντίο. Ευχαριστώ τον σύλλογο, τους οπαδούς, το προσωπικό και τους συμπαίκτες μου. Αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς εσάς. Η καρδιά μου θα είναι για πάντα γαλάζια».