Την απόκτηση του Ζοάο Κανσέλο από την Αλ Χιλάλ με μόνιμη μεταγραφή ολοκλήρωσε η Μπαρτσελόνα.

Η τρίτη θητεία του Ζοάο Κανσέλο στην Μπαρτσελόνα θα είναι και η φαρμακερή, ή για να είμαστε ακριβείς, η μόνιμη! Μετά από δύο δανεισμούς, τη σεζόν 2023/24 και το δεύτερο μισό της σεζόν 2025/26, ο Πορτογάλος μπακ αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τους Καταλανούς, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Ο 32χρονος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ και επιστρέφει μόνιμα στην Ευρώπη, παίζοντας σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Χάνσι Φλικ. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής αποτελεί έναν από τους πιο... κοσμογυρισμένους παίκτες κορυφαίου επιπέδου των τελευταίων ετών, έχοντας περάσει από Μπενφίκα, Βαλένθια, Ίντερ, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν Μονάχου εκτός των Μπλαουγκράνα και των Αράβων!