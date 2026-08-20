Ο Ζοάο Κανσέλο επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα, αν και είχε ένα απρόοπτο πριν ανακοινωθεί η απόκτησή του από τους Μπλαουγκράνα.

Μετά από δύο διαφορετικούς δανεισμούς, ο Ζοάο Κανσέλο έριξε... άγκυρα στη Βαρκελώνη, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (20/8), κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί ο Πορτογάλος να παρουσιαστεί στους οπαδούς της ομάδας στο πλαίσιο του Τροπαίου Ζοάν Γκαμπέρ μία μέρα πριν.

Κάτι που έκανε έξαλλο τον έμπειρο αμυντικό, ο οποίος είχε φροντίσει να βρεθεί στο Καμπ Νου με τη φανέλα του. Σε βίντεο μάλιστα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, διακρίνεται ο Κανσέλο να περιφέρεται έξαλλος στους διαδρόμους του γηπέδου, καθώς είχε μόλις ενημερωθεί σχετικά! Οι συμπαίκτες του έδειξαν να διασκεδάζουν με το απρόοπτο, με τον ποδοσφαιριστή να... κουβαλιέται τσάμπα ως εκεί.