Μπαρτσελόνα: Γιατί ο Κανσέλο ήταν έξαλλος στο Καμπ Νου
Μετά από δύο διαφορετικούς δανεισμούς, ο Ζοάο Κανσέλο έριξε... άγκυρα στη Βαρκελώνη, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (20/8), κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί ο Πορτογάλος να παρουσιαστεί στους οπαδούς της ομάδας στο πλαίσιο του Τροπαίου Ζοάν Γκαμπέρ μία μέρα πριν.
Κάτι που έκανε έξαλλο τον έμπειρο αμυντικό, ο οποίος είχε φροντίσει να βρεθεί στο Καμπ Νου με τη φανέλα του. Σε βίντεο μάλιστα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, διακρίνεται ο Κανσέλο να περιφέρεται έξαλλος στους διαδρόμους του γηπέδου, καθώς είχε μόλις ενημερωθεί σχετικά! Οι συμπαίκτες του έδειξαν να διασκεδάζουν με το απρόοπτο, με τον ποδοσφαιριστή να... κουβαλιέται τσάμπα ως εκεί.
CANCELO WAS READY TO COME OUT, BUT LEFT ANGRY! 🤬🚨— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 19, 2026
The Barcelona fullback was ready in the tunnel to join his teammates for the Joan Gamper Trophy match, but the club had not officially announced him yet, forcing him to head back! 🇵🇹❌#JoaoCancelo #Barcelona #Portugal pic.twitter.com/x4V6O6RP5L
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.