Σιμεόνε για Άλβαρες-Μπαρτσελόνα: «Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έκανε το δικό του σχόλιο αναφορικά με την κατάσταση ανάμεσα σε Χουλιάν Άλβαρες και Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Ένα από τα... σίριαλ που συνεχίζει να απασχολεί την ποδοσφαιρική Ευρώπη, είναι αυτό μεταξύ Χουλιάν Άλβαρες και Μπαρτσελόνα, το οποίο άρχισε καιρό πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο και ακόμη δεν έχει (τυπικά) ολοκληρωθεί.

Ο στράικερ της Ατλέτικο Μαδρίτης φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Καταλανούς, ενώ κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ με δηλώσεις του τόνισε πως θέλει να εκπληρώσει το όνειρό του, «φωτογραφίζοντας» μεταγραφή στους πρωταθλητές Ισπανίας.

Ωστόσο, οι Ροχιμπλάνκος αρνούνται πεισματικά να τον παραχωρήσουν, έχοντας δηλώσει χαρακτηριστικά πως «Δεν πωλείται ούτε με 100, 150 ή 200 εκατομμύρια ευρώ». Πάντως, ο αθλητικός διευθυντής της Μπάρτσα, Ντέκο, είχε συνάντηση προ ημερών με τον ατζέντη του Αργεντίνου, προκειμένου να συζητήσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν, μήπως επιτευχθεί συμφωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντιέγκο Σιμεόνε ρωτήθηκε σχετικά με την όλη κατάσταση και τόνισε πως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, αφού οι Κολτσονέρος δεν σκοπεύουν να τον αφήσουν να φύγει.

«Η κατάσταση είναι πολύ ξεκάθαρη. Ο σύλλογος έλαβε μια απόφαση, την οποία ο Μιγκέλ Άνχελ εξήγησε πολύ καλά. Από αγωνιστικής άποψης, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που έχουμε έναν παίκτη όπως ο Χουλιάν και θα τον βοηθήσουμε να συνεχίσει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται».