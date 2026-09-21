Ισπανός δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ εξαγριώθηκε όταν έμαθε ότι ο Ενρίκε Ρικέλμε ήταν στο προεδρικό θεωρείο του Μετροπολιτάνο.

Ολοένα και πιο επεισοδιακό φαίνεται πως ήταν το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ, καθώς πέραν της έντονης αντιπαράθεσης για τη διαιτησία με πρωταγωνιστή τον Ζοσέ Μουρίνιο, υπήρξε αναστάτωση και στις σουΐτες του Μετροπολιτάνο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο δημοσιογράφος Χουάνμα Καστάνιο, που μετέφερε ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ έγινε έξαλλος όταν έμαθε ότι ήταν προσκεκλημένος στο προεδρικό θεωρείο ο ανταγωνιστής του στις πρόσφατες εκλογές της Βασίλισσας, Ενρίκε Ρικέλμε!

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ, ο ισχυρός άντρας των Μερένγκες απείλησε ότι θα φύγει πριν καν ξεκινήσει το μαδριλένικο ντέρμπι, με τους παρευρισκόμενους να τον ηρεμούν αλλά τον πρόεδρο της Ρεάλ να παρακολουθεί τον αγώνα εκνευρισμένος. Μάλιστα, ο Καστάνιο εκτίμησε πως τέτοιες συμπεριφορές ενισχύουν τις πιθανότητες του Ρικέλμε να τον διαδεχτεί στην προεδρία στο μέλλον...

Αναλυτικά:

«Υπήρξε αναστάτωση στις εξέδρες. Πριν από το παιχνίδι, υπήρξε ένα γεύμα μεταξύ των διοικούντων των δύο συλλόγων, καθώς ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει πολύ καλή σχέση με τον Ενρίκε Τσερέθο, τον πρόεδρο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Στη συνέχεια, κάποιος είπε στον Φλορεντίνο ότι “μάθαμε ότι ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει προσκληθεί στο προεδρικό θεωρείο. Όχι στο VIP, αλλά στο προεδρικό θεωρείο”.

Ο Φλορεντίνο έγινε έξαλλος και είπε ότι θα φύγει. Οι παρευρισκόμενοι τον ηρέμησαν και ο Φλορεντίνο έμεινε για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, αλλά ήταν εξαιρετικά εκνευρισμένος. Αυτή η συμπεριφορά του Φλορεντίνο ενισχύει τις πιθανότητες του Ρικέλμε. Κάθε μέρα αυξάνονται οι πιθανότητές του να γίνει πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης στο μέλλον».