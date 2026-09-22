Viral γίνεται τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με τον βοηθό του Ντιέγκο Σιμεόνε, να πιάνει τα γεννητικά του όργανα και να προκαλεί τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα... απόνερα του επεισοδιακού ντέρμπι της Μαδρίτης, που βρήκε νικήτρια την Ατλέτικο με 2-1 και τη Ρεάλ να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, καλά κρατούν ακόμη.

Οι Ροχιμπλάνκος πήραν το τρίποντο και άφησαν τη «βασίλισσα» στο -6 από την κορυφή και την Μπαρτσελόνα, με τους Ζοσέ Μουρίνιο και Ντιέγκο Σιμεόνε να ανταλλάζουν «καυτές» δηλώσεις μετά το πέρας της αναμέτρησης. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες γίνεται viral ένα βίντεο με τον βοηθό του «Τσόλο» και άλλοτε άσο της Ατλέτικο, τον Γκάμπι.

Ο 43χρονος πρώην χαφ εθεάθη από τον τηλεοπτικό φακό να έχει μια έντονη αντιπαράθεση με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ και, κατά τη διάρκεια αυτής, να πιάνει τα γεννητικά του όργανα! Μάλιστα, όπως κατέγραψε το DAZN, ο Γκάμπι φέρεται να φώναζε προς τον πάγκο της Ρεάλ «Θα φάτε τον... μου!».

Ωστόσο, ο βοηθός του Μουρίνιο, Πέδρο Ματσάντο, προσπάθησε και εν τέλει ηρέμησε τα πνεύματα.