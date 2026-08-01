Μπαρτσελόνα: Το σχέδιο για επιθετικό, ο Άλβαρες, ο Παυλίδης και το plan b

Το Gazzetta είχε επικοινωνία με άνθρωπο που καλύπτει το ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία και σας παρουσιάζει τα δεδομένα για τη θέση του στράικερ.

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος συνεχίζεται και στην Μπαρτσελόνα κάθονται σε «αναμμένα κάρβουνα» όσον αφορά την απόκτηση επιθετικού, που πριν καν ολοκληρωθεί η περασμένη σεζόν αποτελούσε νούμερο ένα θέμα προς επίλυση.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχώρησε ως ελεύθερος και στο υπάρχον ρόστερ του Χάνσι Φλικ δεν συναντάμε κάποιον «καθαρό» επιθετικό, παρά ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν το ρόλο, περισσότερο ως «ψευτό-9». Οι πρωταθλητές Ισπανίας έχουν φυσικά κυκλώσει το όνομα του Χούλιαν Άλβαρες, η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνείται να τον παραχωρήσει, ενώ δημοσιεύματα έβαλαν στο παιχνίδι και τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Το Gazzetta μίλησε με ρεπόρτερ της Μπάρτσα στην Ισπανία και σας παρουσιάζει όλα τα δεδομένα.

Μέχρι 100 εκατ. ευρώ για Άλβαρες, αρκεί να κάνει -νέα- κίνηση

Ξεκινώντας από τον στράικερ των Ροχιμπλάνκος, τα πράγματα παρότι δεν δείχνουν, είναι απλά. Ο Τζοάν Λαπόρτα δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει ποσό ανώτερο των 100 εκατ. ευρώ για χάρη του Αργεντίνου, μια τιμή που φυσικά δεν ικανοποιεί τους Μαδριλένους.

Η σχέση των δυο συλλόγων δεν είναι και η καλύτερη λόγω της συγκεκριμένης υπόθεσης, αφού στην Ατλέτι υποστηρίζουν πως οι Καταλανοί λειτουργούν παράνομα, έχουν καταπατήσει τους κανονισμούς έχοντας συμφωνήσει προφορικά με έναν παίκτη που έχει συμβόλαιο και δεν θέλουν να τον παραχωρήσουν.

Στην Μπάρτσα πλέον περιμένουν νέα κίνηση από πλευράς Άλβαρες. Εάν ο 26χρονος βγει και πάλι δημόσια, όπως είχε κάνει κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και ζητήσει εκ νέου μεταγραφή, τότε θα πιέσει ακόμη περισσότερο το όλο θέμα. Ειδάλλως, θα οδηγηθούμε σε «ναυάγιο».

Ο Παυλίδης και το plan b

Τώρα αναφορικά με τον Βαγγέλη Παυλίδη, οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της ομάδας του Φλικ, παρά τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες. Στην Μπαρτσελόνα επιθυμούν να αποκτήσουν έναν top class επιθετικό.

Ωστόσο, αφήνοντας την περίπτωση του Άλβαρες, όλοι όσοι «αρέσουν» στους ανθρώπους της ομάδας από τη Βαρκελώνη, είναι σε κορυφαία κλαμπ και με ενεργά συμβόλαια. Περιπτώσεις όπως οι Χάαλαντ, Κέιν ή Γιόκερες δείχνουν «απλησίαστες».

Έτσι, εάν δεν κατορθώσει να αγοράσει τον Άλβαρες, πιθανότατα η Μπαρτσελόνα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με... εξτρέμ στη θέση του φορ, κάτι σαν «ψευτό-9», με τους Ραφίνια, Όλμο, Γκόρντον και Αντεγέμι πιθανότερους να υπηρετήσουν αυτό το ρόλο.