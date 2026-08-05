Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports απομένουν μόνο τα τυπικά για τη μετακίνηση του Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης με το ποσό να αγγίζει τα 140 εκατ. ευρώ.

Πολύ κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Γιαν Ντιομαντέ! Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports απομένουν ελάχιστες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του deal, το οποίο θα προσεγγίσει τα 140 εκατ. ευρώ με τα μπόνους και θα αποτελέσει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Βασίλισσας.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός απασχόλησε έντονα και τις Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο οι Μαδριλένοι ήταν αυτοί που απέσπασαν το πράσινο φως της Λειψίας και θα κάνουν δικό τους τον Ιβοριανό εξτρέμ.

Το συμβόλαιο αναμένεται να έχει πενταετή διάρκεια έως το 2031 και ο φέρελπις Αφρικανός θα γίνει ο πρώτος αθλητής με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού, που θα φορέσει τα λευκά των Λος Μπλάνκος.

Στη Ρεάλ έχουν αγωνιστεί κατά το παρελθόν παίκτες από την αφρικανική ήπειρο, με τους Ετό (Καμερούν) και Χακίμι (Μαρόκο), να ξεχωρίζουν αλλά ποτέ κάποιος Ιβοριανός ποδοσφαιριστής.

🚨💣 BREAKING: YAN DIOMANDÉ TO REAL MADRID, FINAL PACKAGE:



- €125m fixed fee.

- €10M in add-ons that are easy to achieve.

- €5M in add-ons that are difficult to achieve.



Total package could reach €140M if all add-ons are achieved. @SkySportDE pic.twitter.com/NcM0G02fye — Madrid Zone (@theMadridZone) August 5, 2026