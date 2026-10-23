Τέμπας: «Τρίζει» η καρέκλα του, μετά τα σχόλια για την προπαγάνδα της Ρεάλ Μαδρίτης
Η θέση του προέδρου της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, κινδυνεύει, μετά τα αμφιλεγόμενα σχόλια του για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζουμε πως ο επικεφαλής της ισπανικής λίγκας συνέκρινε τις μεθόδους επικοινωνίας του συλλόγου και κυρίως την τηλεόραση της ομάδας (Real Madrid TV), με εκείνες του υπουργού Προπαγάνδας της Ναζιστικής Γερμανίας, Γιόσεφ Γκέμπελς.
Τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «AS», το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού (CSD) της Ισπανίας ενήργησε με δική του πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι οι παρατηρήσεις θα μπορούσαν να αποτελούν σοβαρό αδίκημα βάσει του ισπανικού νόμου περί αθλητισμού, ο οποίος καλύπτει δημόσιες πράξεις που υπονομεύουν την αθλητική αξιοπρέπεια.
Το Διοικητικό Αθλητικό Δικαστήριο (TAD) πρέπει τώρα να αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει έρευνα, ενώ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει προθεσμία για την απόφαση αυτή και παρόμοιες αξιολογήσεις φέρεται να έχουν διαρκέσει μήνες.
Οι πιθανές κυρώσεις που μπορεί να του επιβληθούν κυμαίνονται από δημόσια επίπληξη (έχει ήδη μία για άλλη καταγγελία από τη Ρεάλ Μαδρίτης), πρόστιμο μεταξύ 600 και 3.000 ευρώ, μέχρι και απαγόρευση άσκησης καθηκόντων έως και για δύο έτη.
🚨 BREAKING: The government has announced that they’re taking action and filing a complaint with the Administrative Tribunal for Sport (TAD) against Javier Tebas, following what he said against Real Madrid. The president of LaLiga could face disqualification from his position. @diarioas— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 22, 2026
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