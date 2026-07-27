Δείτε πώς έφτασε ο Γιαν Ντιομαντέ από την Ακαδημία DME των ΗΠΑ, στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε ενάμιση χρόνο.

Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ο Γιαν Ντιομαντέ είδε το όνομά του να γίνεται πρωτοσέλιδο στα κορυφαία αθλητικά ΜΜΕ παγκοσμίως και μερικά από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κλαμπ να μάχονται για την υπογραφή του. Αυτήν εντέλει, την απέσπασε όπως φαίνεται η Ρεάλ Μαδρίτης, που έπεισε τη Λειψία να της παραχωρήσει το wonderkid από την Ακτή Ελεφαντοστού, με το αζημίωτο φυσικά, καθώς η μεταγραφή θα στοιχίσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ!

Όλα αυτά για ένα παιδί που ενάμιση χρόνο πριν, δεν είχε παίξει λεπτό ως επαγγελματίας και μάθαινε τα μυστικά της μπάλας στη Φλόριντα! Βλέπετε, ο Ντιομαντέ είχε αφήσει την πατρίδα του το 2022 σε ηλικία 16 ετών, έχοντας επιλεχτεί από την Ακαδημία DME, που εδρεύει στην Ντεϊτόνα Μπιτς. «Λοιπόν, αυτό θα έχει πλάκα», είχε σκεφτεί ο ποδοσφαιρικός διευθυντής, Τοντ Ίσον, όταν παρακολούθησε το βίντεο που είχε σταλεί στην Ακαδημία με τα κατορθώματα του παίκτη στο AFCON U17.

Το ξεκίνημα ήταν δύσκολο, όμως ο Ντίο, όπως τον φώναζαν, βρήκε τα πατήματά του και άρχισε να εξελίσσεται, τραβώντας αρχικά το βλέμμα των... μισών ομάδων του MLS. Σύντομα ωστόσο, άρχισε να γίνεται σαφές πως ο νεαρός εξτρέμ ήταν φτιαγμένος για μεγαλύτερα πράγματα, με το όνομά του να αρχίζει να μπαίνει στα μπλοκάκια σκάουτ ευρωπαϊκών συλλόγων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προπονηθεί με ομάδες όπως η Τσέλσι, η Κρίσταλ Πάλας, η Μπόρνμουθ και η Ρέιντζερς, καθώς και οι Κολοράντο Ράπιντς και η Σάρλοτ στις ΗΠΑ.

Just 2 years ago Yan Diomande has playing on the DME Academy in USA



Now he has become a Real Madrid player! https://t.co/RBUAa9nsw7 pic.twitter.com/eK1tuVPiv6 July 26, 2026

Ο Ντιομαντέ όμως δεν ήθελε να μείνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού και στα τέλη του 2024 βρήκε δίοδο προς την Ευρώπη μέσω της Λεγανές. Ο ιδιοκτήτης του μαδριλένικου κλαμπ δραστηριοποιούταν στο Τέξας και ήρθε σε επαφή με την πλευρά του παίκτη, φέρνοντάς τον στη La Liga τον Ιανουάριο του 2025.

Το ντεμπούτο του θα ερχόταν δύο μήνες μετά ενάντια στη... Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Λεγανές να υποβιβάζεται στο τέλος και τον νεαρό εξτρέμ να έχει προλάβει να μετρήσει δύο γκολ και μία ασίστ σε δέκα συμμετοχές. Ήταν ήδη σαφές ότι ο Αφρικανός πιτσιρικάς δεν ήταν για τη Segunda Division και κάπου εκεί εμφανίστηκε η Λειψία, που είναι γνωστή για την ευχέρεια στο να εντοπίζει ταλαντούχους παίκτες. Η ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ καλύφθηκε και ο Ντιό βρέθηκε στην Bundesliga, όπου έκανε τη διαφορά με το καλησπέρα.

Παίζοντας και στα δύο άκρα της επίθεσης, ο Ιβοριανός θα ανακηρυσσόταν rookie της σεζόν με 13 γκολ και δέκα ασίστ σε 36 συμμετοχές, παίζοντας στο μεταξύ και στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής μεσούσης της σεζόν. Τα κατορθώματά του ανέβαζαν ολοένα και περισσότερο την αξία του, με τον Ντιομαντέ να γίνεται ακολούθως ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής της Ακτής Ελεφαντοστού που έλαβε μέρος σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πορεία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του σταμάτησε στους «32» και κάπου εκεί άρχισε το σίριαλ της μεταγραφής του, το οποίο καταλήγει με τον 19χρονο ποδοσφαιριστή να προβάρει τα ολόλευκα της Ρεάλ...