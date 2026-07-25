Ο Γιαν Ντιομαντέ θα γίνει ο πρώτος παίκτης της Ακτής Ελεφαντοστού που θα παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε περίπτωση που υπογράψει στους Λος Μπλάνκος.

Γιαν Ντιομαντέ, ο πρώτος Ιβοριανός! Σύμφωνα με πηγές του εξωτερικού, η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται δυναμικά για να αποσπάσει την υπογραφή του 19χρονου δεξιού εξτρέμ της Λειψίας και της Ακτής Ελεφαντοστού, που θεωρείται από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Σε περίπτωση, που ο φέρελπις Αφρικανός καταλήξει στην ισπανική πρωτεύουσα για χάρη της Βασίλισσας, θα γίνει ο πρώτος αθλητής με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού, που θα φορέσει τα λευκά των Λος Μπλάνκος.

Ο νεαρός είναι «το μήλον της έριδος» πολλών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν και πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην Bundesliga και τη νέα χρονιά.

Στη Ρεάλ έχουν αγωνιστεί κατά το παρελθόν παίκτες από την αφρικανική ήπειρο, με τους Ετό (Καμερούν) και Χακίμι (Μαρόκο), να ξεχωρίζουν αλλά ποτέ κάποιος Ιβοριανός ποδοσφαιριστής.