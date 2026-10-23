Μετά από την ένταση που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον Βίνι και το βραβείο της Χρυσής Μπάλας το 2024, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιστρέψει στην τελετή απονομής του βραβείου.

Η σχέση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χρυσή Μπάλα ήταν πάντα μια ιστορία δόξας, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια μετατράπηκε σε μία από τα πιο πολυσυζητημένες καταστάσεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μετά από μία περίοδο αποχής από την ετήσια τελετή, η «Βασίλισσα» ετοιμάζεται να επιστρέψει σηματοδοτώντας τη λήξη της περιόδου εντάσεων.

Η ρήξη μεταξύ του συλλόγου και των διοργανωτών κορυφώθηκε, όταν η διοίκηση των «μερένχες» αποφάσισε να μην παραστεί στις τελετές απονομής, εκφράζοντας την αντίθεση της με τα κριτήρια των αποτελεσμάτων.

Αφορμή για το... μποϊκοτάζ αυτό ήταν η τελετή του 2024, όταν ο Βινίσιους φαινόταν ως το μεγάλο φαβορί για το βραβείο, ωστόσο τελευταία στιγμή διαψεύσθηκε η «σίγουρη» νίκη του. Λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για το Παρίσι, όπου θα διεξαγόταν η τελετή, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να μην ταξιδέψει, με τον ισπανικό σύλλογο να μην παρευρίσκεται επίσης, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η απόφαση για την επιστροφή της Ρεάλ Μαδρίτης στην αίθουσα της τελετής, δεν αποτελεί απλά μια τυπική κίνηση δημοσίων σχέσεων, αλλά αποδεικνύει την παρουσία των πρωταγωνιστών της στο κορυφαίο επίπεδο. Ο λόγος για τον Κίλιαν Μπαπέ, Βινίσιους, Μαρκ Κουκουρέγια, και Τζουντ Μπέλινγκχαμ, οι οποίοι είναι εκ των υποψηφίων για το φετινό βραβείο.