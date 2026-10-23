Ο Ορελιέν Τσουαμενί μίλησε σε podcast και αποκάλυψε ότι ουδέποτε υπήρξε τσακωμός με τον Φέντε Βαλβέρδε, όπως είχαν αναφέρει τα ισπανικά ΜΜΕ τον περασμένο Μαϊο.

Μια νέα διάσταση στον διαφαινόμενο καυγά στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, ανάμεσα σε Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε ήρθε να βάλει ο Γάλλος χαφ, με δηλώσεις που έκανε σε podcast.

Πίσω στο Μάϊο της περασμένης σεζόν, τα ισπανικά ΜΜΕ διέρρευσαν την πληροφορία πως οι δυο μέσοι της Βασίλισσας ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα μάλιστα ο Ουρουγουανός να καταλήξει στο νοσοκομείο, καθώς οι δυο τους φέρεται να πιάστηκαν στα χέρια. Ο 28χρονος διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και έμεινε εκτός δράσης για περίπου ένα δεκαήμερο, ενώ η διοίκηση του Φλορεντίνο Πέρεθ τιμώρησε αμφότερους με πρόστιμο 500 χιλιάδων ευρώ.

Ωστόσο, τόσο ο Τσουαμενί όσο και ο Βαλβέρδε παρότι ζήτησαν συγνώμη, αρνήθηκαν πως υπήρξε χειροδικία, κάτι που ανέφερε και πάλι ο Γάλλος, όταν και βρέθηκε καλεσμένος στο podcast The Bridge. Όπως σημειώνει και η Marca, ο 26χρονος τόνισε πως δεν συνέβη τίποτε ακραίο, όπως παρουσίασαν τα μίντια, απλώς ένας μικρο-καυγάς, όμως επειδή συνέβη στα αποδυτήρια της Ρεάλ, πήρε τεράστιες διαστάσεις.

«Δεν υπήρξε καβγάς, όπως έχει αναφερθεί. Συμβαίνουν διάφορα στα αποδυτήρια, όπως άλλωστε συμβαίνει διαρκώς. Μικροεντάσεις...Όταν βρίσκεσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι μικρό γίνεται τεράστιο. Όλα αποκτούν μια απίστευτη επικοινωνιακή διάσταση.

Σήμερα αν μπεις στα αποδυτήρια, με τον Φέντε είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στο γήπεδο ισχύει το ίδιο και η ζωή συνεχίζεται».