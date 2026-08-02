Στην Καστεγιόν ο Ηλίας Κωστής

Η Καστεγιόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ηλία Κωστή, που παρέμεινε έτσι στην Ισπανία.

Μετά τη θητεία του στις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης και τη ρήξη χιαστού που υπέστη πέρυσι, ο Ηλίας Κωστής αποφάσισε να αλλάξει σταθμό στην καριέρα του, παραμένοντας σε ισπανικό έδαφος.

Ο 23χρονος Έλληνοκύπριος κεντρικός αμυντικός πήρε μεταγραφή στην Καστεγιόν, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου βάζοντας μάλιστα την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Την περασμένη σεζόν εκείνος πρόλαβε να κάνει μόλις πέντε συμμετοχές με τη δεύτερη ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην τρίτη κατηγορία, σκοράροντας κι ένα γκολ, προτού τραυματιστεί σοβαρά.

Η ανακοίνωση της Καστεγιόν

Η CD Castellón και η Atlético de Madrid ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Ηλία Κωστή, κεντρικού αμυντικού που εντάσσεται στην ομάδα «Albinegra» με συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2030.

Ο Ηλίας Κωστής (27/02/2003, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) προέρχεται από την Atlético de Madrid, σύλλογο στον οποίο αναδείχθηκε ποδοσφαιρικά και αγωνίστηκε τις τελευταίες σεζόν, κυρίως με την Atlético Madrileño στην Primera Federación.

Έχοντας ξεκινήσει από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, ο Κωστής μετακόμισε στην Ισπανία το 2019 για να ενταχθεί στα τμήματα υποδομής της Atlético de Madrid. Αφού πέρασε από τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στο UEFA Champions League τον Οκτώβριο του 2023, σε αγώνα εναντίον της Feyenoord.

Ο αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός διακρίνεται για τη σταθερότητά του στα μετόπισθεν, την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι και την εξαιρετική του ικανότητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Κύπρου, από το 2023 αποτελεί μέλος της Εθνικής Ελπίδων (U-21) της Ελλάδας. Πλέον, ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, προσφέροντας τη δύναμη και τις προοπτικές του στη «ασπρόμαυρη» ομάδα.

Καλώς ήρθες στο νέο σου σπίτι, Ηλία!