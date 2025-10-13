Η ατυχία χτύπησε ξανά την πόρτα του Ηλία Κωστή ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού σε φιλικό της ανδρικής ομάδας της Ατλέτικο Μαδρίτης και καλείται να ανέβει για δεύτερη φορά ένα... βουνό λόγω τραυματισμού.

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο» είναι η απάντησή του σε οτιδήποτε δεν πάει καλά στην ποδοσφαιρική του πορεία. Είτε από τραυματισμό, είτε για μία άτυχη στιγμή που μπορεί να είχε. Ο Ηλίας Κωστής έκανε τους πάντες στην Ατλέτικο Μαδρίτης να... παγώσουν όταν στο φιλικό με την Ίντερ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με πόνους και με δάκρυα στα μάτια.

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε μετά τις ιατρικές εξετάσεις, όπου έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα πρέπει να μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα, πιθανόν για όλη τη φετινή σεζόν (!). Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μένει μακριά από τα γήπεδο λόγω σοβαρού τραυματισμού.

Ήταν 2 Δεκεμβρίου του 2023, μόλις δύο μήνες μετά το ντεμπούτο στο Champions League με την πρώτη ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, όταν ο Έλληνας στόπερ αποκόμισε σοβαρό μυϊκό τραυματισμό με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη σεζόν 2023/24. Η αποκατάσταση του έγινε με προσοχή και μετά από 165 μέρες επέστρεψε στην ενεργό δράση ενώ πήρε μέρος και στην καλοκαιρινή προετοιμασία με την πρώτη ομάδα.

Μάλιστα, όπως είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta , ήταν ανάμεσα στις ευχάριστες εκπλήξεις από τους νεαρούς παίκτες που πήγαν με τον Τσόλο Σιμέονε να τον αποζημιώνει με το γεγονός ότι τον συμπεριέλαβε ουκ ολίγες φορές σε αποστολή της πρώτης ομάδας.

Ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια ήταν και στο Champions League μεταξύ της Λιλ, της Παρί Σεν Ζερμέν, της Σάλτσμπουργκ και της Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα μέτρησε 30 παιχνίδια στην 3η κατηγορία της Ισπανίας με τη Β' ομάδα και ήταν από τα βασικά στελέχη του συλλόγου ενώ το καλοκαίρι που μας πέρασε έδωσε το παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων χωρίς να αγωνιστεί.

Η παρουσία του πέρσι αλλά στο ξεκίνημα φέτος (είχε και ένα γκολ στα πέντε ματς που έπαιξε με τη Β' ομάδα), έφεραν τον 22χρονο στόπερ ξανά στην πρώτη ομάδα και ο Σιμεόνε τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το Reconstruction Cup στη Λιβύη.

Η ειρωνεία είναι ότι οι «ροχιμπλάνκος» δεν είχαν προγραμματίσει να δώσουν το παρών σε αυτό τουρνουά αλλά η απουσία της Μπαρτσελόνα, τον έφερε στον θεσμό όπου έπαιξε με την Ίντερ. Ο Κωστής μπήκε στο ματς στο 71ο λεπτό, με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα πάνω του καθώς είναι ένα project που πιστεύουν πολύ στον ισπανικό σύλλογο. Μάλιστα ήταν εξαιρετικός όσο αγωνίστηκε, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Έντεκα λεπτά μετά, όλοι... πάγωσαν. Ο ταλαντούχος αμυντικός πάτησε άτσαλα και έπεσε στο έδαφος δείχνοντας τον πόνο που ένιωσε ενώ την ώρα που έβγαινε από το γήπεδο είχε ξεσπάσει σε κλάματα. Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε με τις εξετάσεις που έκανε, όπου φάνηκε ότι υπέστη ρήξη χιαστού και πιθανόν να χάσει όλη τη σεζόν.

Μία εξέλιξη που σόκαρε τόσο το τιμ της πρώτης ομάδας και τον Τσόλο Σιμεόνε όσο και τον Φερνάντο Τόρες που είναι προπονητής στη Β' ομάδα και χάνει ένα από τα βασικά του γρανάζια. Ο Κωστής πρέπει να ανέβει ακόμα ένα... βουνό έχοντας τη στήριξη των δικών του αλλά και της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία πιστεύει πολύ στο ταλέντο του ενώ ο ίδιος έχει και συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.