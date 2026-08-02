ΑΕΚ: Οι πιθανότητες να βρεθεί στη League Phase του Champions League
Η ΑΕΚ μπαίνει από την Δευτέρα (3/8) σε ρυθμούς Champions League, καθώς θα μάθει τον αντίπαλό της στα Playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς δίνει το μεσημέρι της Κυριακής (2/8, 15:00) το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία με αντίπαλο τη Σεντ Τρουιντέν, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και ρίξει όλο το... βάρος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται.
Στόχος φυσικά η επιστροφή στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά τη σεζόν 2018-2019, με το Football Meets Data να δίνει «τεράστιες» πιθανότητες πρόκρισης. Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει 62.6% για να βρεθεί στον ενιαίο όμιλο, το μεγαλύτερο νούμερο που έδωσε ο υπερυπολογιστής.
Φυσικά, το ποσοστό αυτό θα αλλάξει μετά την κλήρωση.
To reach the 🔵 UCL league stage from the Champions Path, as of 1 Aug.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 1, 2026
Four teams starting from the PO round with a visible advantage in % as they face no risk of dropping out in Q3.
🇭🇷 Dinamo Zagreb is the only Q3 team near the top due to their heavy favorite status in Q3.
PO… pic.twitter.com/sDJ9i2jI3C
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