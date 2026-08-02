Το Football Meets Data έδωσε τις πιθανότητες που έχει η ΑΕΚ να βρεθεί στη League Phase του φετινού Champions League.

Η ΑΕΚ μπαίνει από την Δευτέρα (3/8) σε ρυθμούς Champions League, καθώς θα μάθει τον αντίπαλό της στα Playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς δίνει το μεσημέρι της Κυριακής (2/8, 15:00) το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία με αντίπαλο τη Σεντ Τρουιντέν, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και ρίξει όλο το... βάρος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται.

Στόχος φυσικά η επιστροφή στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά τη σεζόν 2018-2019, με το Football Meets Data να δίνει «τεράστιες» πιθανότητες πρόκρισης. Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει 62.6% για να βρεθεί στον ενιαίο όμιλο, το μεγαλύτερο νούμερο που έδωσε ο υπερυπολογιστής.

Φυσικά, το ποσοστό αυτό θα αλλάξει μετά την κλήρωση.