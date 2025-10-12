Ο Ηλίας Κωστής υπέστη ρήξη χιαστού στο φιλικό ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ίντερ που διεξήχθη στη Λιβύη.

Το φιλικό ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ίντερ (1-1, 4-2 πεν.) στη Λιβύη επισκιάστηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ηλία Κωστή. Ο 22χρονος Έλληνας διεθνής πέρασε στο παιχνίδι στο 71ο λεπτό, αλλά δυστυχώς στο 82' αντικαταστάθηκε, με τον ίδιο να έχει ξεσπάσει σε κλάματα.

Κατά τη διάρκεια μιας φάσης έξω από την περιοχή, ο νεαρός στόπερ πάτησε άτσαλα κι έπεσε στο έδαφος. Κατάφερε να περπατήσει μέχρι τα αποδυτήρια με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού, αλλά η ανησυχία όλων για το μέγεθος της ζημιάς που τού είχε προκληθεί ήταν εμφανής.

Με την επιστροφή του στη Μαδρίτη, υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν το χειρότερο σενάριο, πρόκειται για ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Αυτό σημαίνει ότι η σεζόν για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό τελείωσε πριν καλά καλά αρχίσει, μιάς και ο ίδιος δεν είχε πραγματοποιήσει ακόμα επίσημες εμφανίσεις με την ομάδα του «Τσόλο» Σιμεόνε.

Ilias Kostis will miss the rest of the season after tearing his ACL during Atlético’s friendly vs Inter Milan in Libya.



He went down late in the game after a challenge and immediately knew it was serious.



[@jsancris_ via @atleticosport_es] pic.twitter.com/6kFEiuCKG5 — The Partido a Partido Podcast (@ThePaPPod) October 11, 2025

Τι είναι το Reconstruction Cup και πόσα χρήματα κέρδισε η Ατλέτικο

Το φιλικό που διεξήχθη στη Βεγγάζη εντάσσεται στο Reconstruction Cup, μια διοργάνωση που έχει στόχο να ενισχύσει την εικόνα της Λιβύης στο εξωτερικό μέσω του ποδοσφαίρου. Πέρα από την Ίντερ, η Ατλέτικο αποδέχθηκε την πρόσκληση για τον αγώνα τελευταία στιγμή παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αρχικά στο πρόγραμμά της.

Η αρχική συμφωνία για το ματς είχε γίνει με την Μπαρτσελόνα, η οποία όμως τελικά επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας και αποσύρθηκε, επιστρέφοντας την προκαταβολή των 5 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε. Οι Ροχιμπλάνκος πήραν τη θέση της και, λόγω της συμμετοχής μόνο 11 βασικών παικτών τους (οι υπόλοιποι ήταν με τις εθνικές τους ή έμειναν στη Μαδρίτη), έλαβαν τελικά μικρότερο ποσό, περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

