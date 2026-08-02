Ο Ντουράντ παρομοίασε τους Σίξερς με τους δικούς του Γουόριορς: «Είπαν ότι ήταν άδικο»

O Kέβιν Ντουράντ τοποθετήθηκε για τους Σίξερς που δυνάμωσαν πολύ με τις τελευταίες κινήσεις.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού μετέφερε τα ταλέντα του στην πόλη της αδελφικής αγάπης και ανακοινώθηκε την Δευτέρα που πέρασε.

Eκεί εκτός από τους Μάξεϊ, Εμπίντ και Έτζκομπ, θα βρει και τον Τζέιλεν Μπράουν που κατέφτασε από τους Σέλτικς. Η πεντάδα αυτή αποτελεί μια από τις κορυφαίες της λίγκας και κάνει τη Φιλαδέλφεια εκ των φαβορί.

Ο Κέβιν Ντουράντ τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό και έδειξε πως τους θυμίζουν τους Γουόριορς που μαζί τους κατέκτησε δύο πρωταθλήματα.

«Την τελευταία φορά που έβαλαν τρεις σκόρερ των 20 πόντων σε μια ομάδα, είπαν ότι ήταν άδικο, και αυτή ήταν η ομάδα στην οποία έπαιζα. Έχουν τέσσερις σκόρερ των 25 πόντων σε αυτή την ομάδα. Οπότε, σίγουρα ναι, πιστεύω ότι θα είναι διεκδικητές».