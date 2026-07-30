Παυλίδης: Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα ο Έλληνας φορ
Στο... μικροσκόπιο των Μπλαουγκράνα ο Βαγγέλης Παυλίδης! Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα η Μπαρτσελόνα τσεκάρει την περίπτωση του Έλληνα φορ για τη γραμμή κρούσης της.
Πιο συγκεκριμένα, ο καταλανικός σύλλογος ψάχνει τον διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος άφησε τεράστιο κενό στην επίθεση της ομάδας του Χάνσι Φλικ. Ο πρωταρχικός στόχος της Μπάρτσα παραμένει ο Χούλιαν Άλβαρες, όμως η Ατλέτικο διατηρεί την αρνητική της στάση και απαιτεί υπέρογκο ποσό για την παραχώρηση του Αργεντινού επιθετικού.
Έτσι, οι πρωταθλητές Ισπανίας εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις για την επίθεσή τους. Η Μπενφίκα δε δείχνει διατεθειμένη να αποχωριστεί τον 28χρονο στράικερ, όμως μια προσφορά που θα προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ πιθανότατα να αλλάξει τη στάση των Πορτογάλων.
Την τελευταία διετία έχει συνολικά 111 συμμετοχές με τους Αετούς της Λισαβόνας με απολογισμό 60 γκολ και 20 ασίστ.
🚨🚨 FC Barcelona está interessado em garantir a contratação de Vangelis Pavlidis, de acordo com a plataforma @QueThiJugues da @La_SER.— Diário de Transferências (@DTransferencias) July 29, 2026
O Benfica não quer perder o internacional grego. pic.twitter.com/osllgVW2Hc
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