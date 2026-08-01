Φεράν Τόρες: Θέλει... Παρί ο Ισπανός
Θέλει να γίνει «Παριζιάνος» ο Φεράν Τόρες! Ο 26χρονος Ισπανός φορ σύμφωνα με τον Σάντι Άουνα έχει ενημερώσει τους συμπαίκτες του πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν.
Αυτό που εδώ και καιρό φαντάζει... πιθανό επιβεβαίωσε με τον πιο σαφή τρόπο ο άνθρωπος που χάρισε το Μουντιάλ στην Εθνική Ισπανίας. Ο Φεράν Τόρες ενημέρωσε άπαντες πως θέλει να ενταχθεί στο ρόστερ της back to back πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.
Το ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου αναφέρει πως την ερχόμενη εβδομάδα, Μπάρτσα και Παρί θα καθίσουν ξανά στο ίδιο... τραπέζι προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία.
🚨🔴🔵🇪🇸 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2026
✍️ Ferran Torres souhaite rejoindre le PSG et a fait savoir à son entourage et ses coéquipiers qu'il voulait s'engager avec le club de la capitale.
❗️Des discussions sont prévues la semaine prochaine entre le PSG et le FC Barcelone afin de tenter de trouver… pic.twitter.com/Etj3sDqUih
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