Σύμφωνα με τον Σάντι Άουνα, ο Φεράν Τόρες ενημέρωσε τους συμπαίκτες του πως επιθυμεί να γίνει παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν.

Θέλει να γίνει «Παριζιάνος» ο Φεράν Τόρες! Ο 26χρονος Ισπανός φορ σύμφωνα με τον Σάντι Άουνα έχει ενημερώσει τους συμπαίκτες του πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Αυτό που εδώ και καιρό φαντάζει... πιθανό επιβεβαίωσε με τον πιο σαφή τρόπο ο άνθρωπος που χάρισε το Μουντιάλ στην Εθνική Ισπανίας. Ο Φεράν Τόρες ενημέρωσε άπαντες πως θέλει να ενταχθεί στο ρόστερ της back to back πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.

Το ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου αναφέρει πως την ερχόμενη εβδομάδα, Μπάρτσα και Παρί θα καθίσουν ξανά στο ίδιο... τραπέζι προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία.