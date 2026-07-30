Σύμφωνα με το Athletic η Ατλέτικο Μαδρίτης κατήγγειλε την Μπαρτσελόνα για παραβίαση δεοντολογίας μεταξύ των συλλόγων στην περίπτωση του Χούλιαν Άλβαρες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατήγγειλε την Μπαρτσελόνα στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για παραβίαση δεοντολογίας μεταξύ των συλλόγων στην περίπτωση του Χούλιαν Άλβαρες.

Ο Αργεντινός επιθετικός μονοπωλεί εδώ και καιρό το ενδιαφέρον των Μπλαουγκράνα με τον παίκτη των Ροχιμπλάνκος να έχει δηλώσει πως είναι όνειρό του να φορέσει τη φανέλα των Καταλανών.

Ο 26χρονος αστέρας της Αλμπισελέστε δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Μαδριλένους έως το 2030 όμως η ομάδα του Φλικ πιέζει για την αγορά του παίκτη προσφέροντας «πακτωλό χρημάτων». Σύμφωνα με το Athletic, οι Κολτσονέρος κατήγγειλαν τη Μπάρτσα, η οποία αναμένεται να ασκήσει έφεση.