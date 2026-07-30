Ατλέτικο Μαδρίτης: Κατήγγειλε την Μπαρτσελόνα για την περίπτωση του Άλβαρες
Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατήγγειλε την Μπαρτσελόνα στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για παραβίαση δεοντολογίας μεταξύ των συλλόγων στην περίπτωση του Χούλιαν Άλβαρες.
Ο Αργεντινός επιθετικός μονοπωλεί εδώ και καιρό το ενδιαφέρον των Μπλαουγκράνα με τον παίκτη των Ροχιμπλάνκος να έχει δηλώσει πως είναι όνειρό του να φορέσει τη φανέλα των Καταλανών.
Ο 26χρονος αστέρας της Αλμπισελέστε δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Μαδριλένους έως το 2030 όμως η ομάδα του Φλικ πιέζει για την αγορά του παίκτη προσφέροντας «πακτωλό χρημάτων». Σύμφωνα με το Athletic, οι Κολτσονέρος κατήγγειλαν τη Μπάρτσα, η οποία αναμένεται να ασκήσει έφεση.
Atletico Madrid have reported Barcelona to the Spanish football federation over their perceived improper pursuit of Julian Alvarez.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2026
The complaint relates to an alleged breach of ethics between the clubs, and Barcelona are set to lodge an appeal.
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