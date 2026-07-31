Ο Μάρκο Σίλβα αποθέωσε τον Βαγγέλη Παυλίδη και αναφέρθηκε στο μέλλον του Έλληνα στραίκερ, μετά το 5-0 επί της Σεντ Γκάλεν.

Η Πορτογαλία έχει αποκτήσει... ελληνικό χρώμα τις τελευταίες ώρες, καθώς ο Βαγγέλης Παυλίδης αποτελεί πρώτο θέμα συζήτησης στη χώρα, μετά τα 4 γκολ που σημείωσε στο εμφατικό 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεντ Γκάλεν (30/7) για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Με αυτό το καρέ ο Έλληνας στράικερ έγινε ο 3ος μετά τους Αντωνιάδη και Νικολαϊδη που πετυχαίνει τέσσερα γκολ σε ένα ευρωπαϊκό ματς, ενώ παράλληλα αποτελεί πλέον τον all time Έλληνα σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (31 γκολ).

Στο πλαίσιο αυτό, ο τεχνικός των Αετών και γνώριμός μας από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, Μάρκο Σίλβα, αποθεώσε τον Θεσσαλονικιό φορ, τονίζοντας πως είχε πολύ ολοκληρωμένη απόδοση και δεν στάθηκε μόνο στα γκολ. Παράλληλα, σχολίασε και το μέλλον του, αφού τις τελευταίες ώρες υπάρχουν σενάρια περί ενδιαφέροντος από την Μπαρτσελόνα.

«Βελτιωθήκαμε σημαντικά και ο Παυλίδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην επίθεση. Όχι μόνο χάρη στα γκολ που πέτυχε —γεγονός που καθιστά την απόδοσή του πολύ ολοκληρωμένη— αλλά και για τη συνεισφορά του στη σύνδεση του παιχνιδιού.

Έχουμε ορισμένους παίκτες που είναι καθοριστικοί για εμάς. Η ομάδα και ο σύλλογος προηγούνται πάντα, αλλά υπάρχουν παίκτες που δεν θέλουμε με τίποτα να χάσουμε. Ο Παυλίδης είναι πολύ σημαντικός παίκτης για μένα. Όχι μόνο για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, αλλά και για τη δουλειά που κάνει χωρίς την μπάλα και για όλα όσα προσφέρει στο αγωνιστικό στυλ της ομάδας. Είναι παίκτης-κλειδί. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος για τον Παυλίδη και καθόλου ανήσυχος».