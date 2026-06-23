Ατλέτικο Μαδρίτης: Η απάντηση στο αίτημα μεταγραφής του Άλβαρες με «επίθεση» στην Μπάρτσα
Οι φήμες τελικά επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο Χούλιαν Άλβαρες ζήτησε -και- δημοσίως να πάρει μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς να κατονομάζει την Μπαρτσελόνα αλλά ουσιαστικά φωτογραφίζοντάς τη.
Ο στράικερ της Εθνικής Αργεντινής μίλησε μετά τη νίκη της Αλμπισελέστε επί της Αυστρίας (2-0) στη μικτή ζώνη και οι άνθρωποι των Καταλανών άρχισαν να... τρίβουν τα χέρια τους.
Ωστόσο, οι «Ροχιμπλάνκος» δεν άφησαν αυτές τις δηλώσεις αναπάντητες. Πηγές του συλλόγου της Μαδρίτης ανέφεραν στην Diario As πως οι Καταλανοί λειτουργούν ανέντιμα, ενώ τόνισαν πως δεν θα υπάρξει κάποιο ποσό προς διαπραγμάτευση.
«Ή πληρώνουν τη ρήτρα των 500 εκατ. ευρώ ή τίποτα», λένε οι άνθρωποι της Ατλέτι που φέρεται πως θα πάνε την υπόθεση στα άκρα, όντας διατεθειμένοι να καταγγείλουν την Μπαρτσελόνα στη FIFA, για διαπραγματεύσεις με έναν παίκτη που έχει συμβόλαιο.
🚨 Atlético Madrid statement to @diarioas.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026
“There is no amount of money for which Barça can buy Julián Álvarez. He will not be transferred to Barcelona”.
“Either they pay the release clause for €500m or there is no deal”. pic.twitter.com/fCpGzzDgJS
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.