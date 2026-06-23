Ο Χούλιαν Άλβαρες ζήτησε δημόσια μεταγραφή μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Αυστρίας (2-0) και η Ατλέτικο απάντησε με καυστικό τρόπο στην Μπαρτσελόνα.

Οι φήμες τελικά επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο Χούλιαν Άλβαρες ζήτησε -και- δημοσίως να πάρει μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς να κατονομάζει την Μπαρτσελόνα αλλά ουσιαστικά φωτογραφίζοντάς τη.

Ο στράικερ της Εθνικής Αργεντινής μίλησε μετά τη νίκη της Αλμπισελέστε επί της Αυστρίας (2-0) στη μικτή ζώνη και οι άνθρωποι των Καταλανών άρχισαν να... τρίβουν τα χέρια τους.

Ωστόσο, οι «Ροχιμπλάνκος» δεν άφησαν αυτές τις δηλώσεις αναπάντητες. Πηγές του συλλόγου της Μαδρίτης ανέφεραν στην Diario As πως οι Καταλανοί λειτουργούν ανέντιμα, ενώ τόνισαν πως δεν θα υπάρξει κάποιο ποσό προς διαπραγμάτευση.

«Ή πληρώνουν τη ρήτρα των 500 εκατ. ευρώ ή τίποτα», λένε οι άνθρωποι της Ατλέτι που φέρεται πως θα πάνε την υπόθεση στα άκρα, όντας διατεθειμένοι να καταγγείλουν την Μπαρτσελόνα στη FIFA, για διαπραγματεύσεις με έναν παίκτη που έχει συμβόλαιο.