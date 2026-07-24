Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Μπαρτσελόνα κυκλοφόρησε επίσημα και στα social media γίνεται... χαμός. Πώς σχετίζεται με τον Κόμπι Μπράιαντ.

Μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Καρίμ Αντεγέμι το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7), η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε ακόμη μια δημοσίευση, αυτή τη φορά αναφορικά με τις εμφανίσεις της νέας σεζόν.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας κυκλοφόρησαν μαζί με την εταιρία αθλητικών ειδών τη νέα, εκτός έδρας φανέλα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, η οποία «τα σπάει», καθώς μέσα σε μερικά λεπτά έχει γίνει viral και αποσπά θετικές κριτικές από τον κόσμο.

Το βασικό της χρώμα είναι το μαύρο, το οποίο όμως από τη μέση και κάτω μετατρέπεται σε μωβ, δίνοντας άλλη διάσταση και... φινέτσα στη φανέλα, η οποία είναι σε συνεργασία με το brand του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ, με το εν λόγω σήμα να συναντάται σε χρυσή απόχρωση.

Μάλιστα, στον γιακά της εμφάνισης υπάρχει και μια φράση του Κόμπι, η οποία αναφέρει «Άφησε το άθλημα καλύτερο από ό,τι το βρήκες».