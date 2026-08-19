Με την περίπτωση του Χουλιάν Άλβαρες να μην οδηγεί πουθενά, η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως κάνει αλλαγή πλεύσης προς την κατεύθυνση του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Ο Χουλιάν Άλβαρες αποτέλεσε τη μεγάλη προτεραιότητα της Μπαρτσελόνα για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης αυτό το καλοκαίρι και στη Βαρκελώνη ήταν διατεθειμένοι να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες και τα όρια υπομονής για να τον υπογράψουν από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η άκαμπτη στάση των Ροχιμπλάνκος ωστόσο έχει οδηγήσει την υπόθεση του Αργεντινού σε αδιέξοδο και στη Βαρκελώνη φαίνεται πως πήραν την απόφαση να στραφούν σε διαφορετικές επιλογές. Με τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Φεράν Τόρες άλλωστε να αποτελούν παρελθόν, οι Καταλανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να περάσουν μια ολόκληρη σεζόν χωρίς φορ και αναγκαστικά ενεργοποιούν το... Plan B.

Σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων του καταλανικού Τύπου, η Μπαρτσελόνα θα κυνηγήσει την περίπτωση του Λαουτάρο Μαρτίνες στο κλείσιμο του μεταγραφικού «παραθύρου», αν και με τη σειρά της η υπόθεση του Αργεντινού παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες.

Οι Μπλαουγκράνα φέρεται να είχαν συνάντηση με τον εκπρόσωπο του Λαουτάρο τις προηγούμενες ημέρες, με τον επιθετικό της Ίντερ από την πλευρά του να ανοίγει την πόρτα της εξόδου.

Η δυσκολία ωστόσο έγκειται στις διαπραγματεύσεις με την Ίντερ, η οποία δεν φέρεται διατεθειμένη να μπει σε συζητήσεις και να χάσει τον πιο σημαντικό της ποδοσφαιριστή στο φινάλε των μεταγραφών.