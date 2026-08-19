Αρνητική ήταν η απάντηση της Μπαρτσελόνα στην πρόταση του Ολυμπιακού για τον Τζέσι Μπισιβού, σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ.

Δεν προχωρά, τουλάχιστον προς το παρόν, η προσπάθεια του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον Τζέσι Μπισιβού με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με την καταλανική «Sport», οι Μπλαουγκράνα απάντησαν αρνητικά στην πρόταση των Πειραιωτών. Η Μπαρτσελόνα επένδυσε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπριζ και, όπως φαίνεται, δεν θέλει να τον αποχωριστεί τόσο γρήγορα.

Ο Μπισιβού άφησε τους πρωταθλητές Βελγίου για τη Μπαρτσελόνα και έχει ήδη δώσει θετικές εντυπώσεις στην ομάδα του Χάνσι Φλικ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τελευταίο φιλικό κόντρα στη Βασιλεία, όπου σκόραρε στο 89' για το 4-2 και στο 90+1' έπειτα από συνεργασία με το Γιαμάλ σφράγισε το 5-2.

Χαρακτηριστικά το εν λόγω ρεπορτάζ τονίζει ότι η Μπαρτσελόνα δεν έχει πρόθεση να τον αφήσει να φύγει από την ομάδα, καθώς οι Κατανανοί βλέπουν στο πρόσωπό του 18χρονου εξτρέμ έναν παίκτη με μεγάλο περιθώριο εξέλιξης, που θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να εξελιχθεί σε βασικό «γρανάζι» της ομάδας.

