Ολυμπιακός: Η Μπαρτσελόνα έβαλε «φρένο» στην περίπτωση Μπισιβού
Δεν προχωρά, τουλάχιστον προς το παρόν, η προσπάθεια του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον Τζέσι Μπισιβού με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα.
Σύμφωνα με την καταλανική «Sport», οι Μπλαουγκράνα απάντησαν αρνητικά στην πρόταση των Πειραιωτών. Η Μπαρτσελόνα επένδυσε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπριζ και, όπως φαίνεται, δεν θέλει να τον αποχωριστεί τόσο γρήγορα.
Ο Μπισιβού άφησε τους πρωταθλητές Βελγίου για τη Μπαρτσελόνα και έχει ήδη δώσει θετικές εντυπώσεις στην ομάδα του Χάνσι Φλικ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τελευταίο φιλικό κόντρα στη Βασιλεία, όπου σκόραρε στο 89' για το 4-2 και στο 90+1' έπειτα από συνεργασία με το Γιαμάλ σφράγισε το 5-2.
Χαρακτηριστικά το εν λόγω ρεπορτάζ τονίζει ότι η Μπαρτσελόνα δεν έχει πρόθεση να τον αφήσει να φύγει από την ομάδα, καθώς οι Κατανανοί βλέπουν στο πρόσωπό του 18χρονου εξτρέμ έναν παίκτη με μεγάλο περιθώριο εξέλιξης, που θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να εξελιχθεί σε βασικό «γρανάζι» της ομάδας.
🚨 La respuesta del Barça al interés de Olympiacos por Bisiwu— Diario SPORT (@sport) August 19, 2026
🇬🇷 El conjunto griego se ha interesado por la cesión del joven extremo belga, pero el club blaugrana no contempla dejarlo salirhttps://t.co/g1hBf9TQQI
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