Η νέα εντός έδρας εμφάνιση της Μπαρτσελόνα για τη σεζόν 2026-2027 διέρρευσε στο διαδίκτυο και απλά τα... σπάει.

Μπορεί να βρισκόμαστε για τα καλά σε περίοδο Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο οι κορυφαίοι σύλλογοι, όπως η Μπαρτσελόνα, δεν σταματούν να εργάζονται ενόψει της νέας σεζόν (2026-2027) με αλλαγές στους προπονητές, τα ρόστερ και φυσικά τις εμφανίσεις.

Έτσι, και όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, ορισμένες ιστοσελίδες διαρρέουν τα νέα σχέδια και από αυτό δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν οι πρωταθλητές Ισπανίας, αφού η νέα τους φανέλα ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Η νέα εντός έδρας εμφάνιση εννοείται πως διατηρεί τα κλασικά χρώματα, ωστόσο όπως αποκαλύπτει η Sport, ο σχεδιασμός ενσωματώνει έως και τρεις διαφορετικές αποχρώσεις του κόκκινου και τρεις του μπλε, δημιουργώντας ένα εφέ διαβάθμισης σε αντίθεση με την περσινή σεζόν. Αυτός ο συνδυασμός προορίζεται ως φόρος τιμής στο νέο εξωτερικό του νέου Spotify Καμπ Νόου.

Μια άλλη εντυπωσιακή «αλλαγή» είναι η παρουσία κίτρινων λεπτομερειών, κάπου ανάμεσα σε χρυσό και μουσταρδί, στα λογότυπα. Τόσο το έμβλημα της Μπάρτσα όσο και τα διάφορα γραφικά στοιχεία έχουν φινίρισμα σε αυτό το χρώμα, μια επιλογή που αποσκοπεί στο να προσθέσει μια πιο κομψή και ξεχωριστή πινελιά στο συνολικό σχέδιο. Η φανέλα διαθέτει επίσης μια μικρή καταλανική σημαία.

Όπως αναφέρει το εν λόγω μέσο, η επίσημη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου, ωστόσο γράφεται πως η εμφάνιση θα είναι διαθέσιμη προς αγορά λίγο νωρίτερα, σε καταστήματα της Μέσης Ανατολής.