Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Αντεγέμι!
Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα από την Πέμπτη (23/7) ο Καρίμ Αντεγέμι, με τους πρωταθλητές Ισπανίας να ανακοινώνουν το deal.
Ο 24 ετών εξτρέμ αποκτήθηκε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ για ένα ποσό πάνω από τα 22 εκατ. ευρώ συν ορισμένα μπόνους, με τους Γερμανούς να διατηρούν και ποσοστό μεταπώλησης, ενώ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2031.
Συνολικά, με τη φανέλα των Βεστφαλών αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια (από το 2022), καταγράφοντας σε 146 συμμετοχές 36 γκολ και 25 ασίστ.
Η ανακοίνωση:
Η Μπαρτσελόνα και η Μπορούσια Ντόρτμουντ ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του επιθετικού Καρίμ Αντεγέμι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Καταλανούς έως το 2031.
No apartis la mirada. Benvingut, Adeyemi 💙❤️ pic.twitter.com/PxKdbwzL1m— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 23, 2026
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