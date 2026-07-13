Ο Ζοζέ Μουρίνιο έφτασε στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης με σκοπό να προχωρήσει σε ριζικές αλλάγες που θα φέρουν και πάλι την κουλτούρα της νίκης στον σύλλογο.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έφτασε την περασμένη Παρασκευή (10/07) στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλντεμπέμπας, όχι απλά για να «σηκώσει» μανίκια, αλλά για να ελέγξει ότι όλα πήγαιναν σύμφωνα με το πλάνο του.

Ο Πορτογάλος προπονητής προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν εδώ και εβδομάδες με το επιτελείο της βασίλισσας μέσω συναντήσεων εξ αποστάσεως και ως εκ τούτου, η πρώτη του μέρα στο προπονητικό κέντρο, ήταν περισσότερο μια επιθεώρηση παρά μια επίσημη παρουσίαση.

Η προετοιμασία της ομάδας για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν μπορει να ξεκινά και επίσημα σήμερα (13/07), ωστόσο η νέα εποχή στη Ρεάλ φαίνεται να έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό.

Στις δηλώσεις του κατά την πρώτη του επίσκεψη στο Βαλντεμπέμπας την περασμένη εβδομάδα, ο «Special One» έκανε ξεκάθαρο πως η σεζόν που έρχεται πρέπει να βιώνεται ως αποστολή.

«Είμαι εδώ για να βοηθήσω όλους να γίνουν καλύτεροι: παίκτες, προσωπικό... Για να δημιουργήσω μια κουλτούρα εργασίας, ευθύνης και φιλοδοξίας. Δεν έχει σημασία να δουλεύεις στη Ρεάλ Μαδρίτης, άλλα να δουλεύεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης», τόνισε ο 63χρόνος τεχνικός.

Αυτή είναι η ιδέα πάνω στην οποία θέλει να χτίσει τη νέα εποχή των «μερένχες». Από την πρώτη του μέρα, επέμεινε ότι η επιτυχία θα έρθει μόνο εάν όλοι στον σύλλογο διατηρήσουν την ίδια καθημερινή δέσμευση και ανταγωνιστικό πνεύμα. Στόχος του δεν είναι απλά η κατάκτηση τίτλων, αλλά η αλλαγή στην εργασιακή κουλτούρα που θα οδηγήσει στις νίκες και ως εκ τούτου και στα τρόπαια.

🚨 Jose Mourinho believes that winning titles will only be achieved if everyone working at Real Madrid adheres to the same level of discipline, ambition and hunger.



The coach's priority is to change the work culture before thinking about the results.



— @marca pic.twitter.com/BBDa0JmcI3 — Madrid Universal (@MadridUniversal) July 13, 2026

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε κάποια εκκαθάριση, δεν έχει καμία πρόθεση να παρενοχλήσει, να αποξενώσει ή να απολύσει κανέναν, αλλά να λειτουργήσει ως μία ενωτική δύναμη. Στόχος του δεν είναι να διαλύσει την υπάρχουσα δομή. Αντιθέτως, θέλει να βασιστεί στους επαγγελματίες που ήδη εργάζονται στον σύλλογο και να τους κάνει μέρος του έργου του.

Από σημέρα, θα αρχίσει να εφαρμόζει αυτή τη φιλοσοφία και στο γήπεδο. Οι διεθνείς παίκτες που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα επανενταχθούν σταδιακά στην ομάδα, τηρώντας τις ελάχιστες απαιτούμενες περιόδους ανάπαυσης, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής.

Ο Μουρίνιο θα ηγηθεί, επομένως, των πρώτων προπονήσεων της Ρεάλ Μαδρίτης με τους διαθέσιμους παίκτες της πρώτης ομάδας, αλλά και με ένα μεγάλο κλιμάκιο από την ακαδημία νέων. Μάλιστα, τις τελευταίες εβδομάδες, έχει μελετήσει ατομικές αναφορές και έχει επιλέξει προσωπικά τους νεαρούς παίκτες που θέλει να παρακολουθήσει στενά.