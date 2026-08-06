Η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία για ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του κλαμπ!

Τέλος στο σίριαλ και με τη βούλα γύρω από το μέλλον του Γιαν Ντιομαντέ. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεινοπάθησε για να πάρει το τελικό «οκ» από τη Λειψία για τη μεταγραφή του Ιβοριανού εξτρέμ, αλλά στο τέλος τα κατάφερε. Οι Μαδριλένοι προχώρησαν στην ανακοίνωση της απόκτησης του 19χρονου επιθετικού, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2033.

Αν και στην επίσημη ανακοίνωση δεν αναφέρεται το κόστος της μεταγραφής, στη Γερμανία ουσιαστικά έχουν αποκαλύψει πως πρόκειται για την πιο ακριβή στην ιστορία των Μπλάνκος. Συγκεκριμένα το «Sky Sports Germany» υπογραμμίζει πως οι δυο ομάδες συμφώνησαν σε ένα φιξ ποσό ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ για τη μεταγραφή, ενώ με τα μπόνους το συνολικό ποσό θα μπορούσε να φτάσει τα 140 εκατομμύρια ευρώ!

Θυμίζουμε πως μέχρι πρότινος η Παρί Σεν Ζερμέν θεωρούνταν το φαβορί για να τον πάρει στο Παρίσι, όμως η εμπλοκή της Ρεάλ περιέπλεξε την υπόθεση κι άλλαξε τα δεδομένα. Έπειτα από μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις με τη Λειψία, τελικά οι Μπλάνκος έδωσαν τα χέρια για τον ταχύτατο δεξό εξτρέμ και προχώρησαν στην εξής ανακοίνωση.

«Ρεάλ Μαδρίτης και Λειψία κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα μας για τις επόμενες επτά σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου του 2033» τόνισαν χαρακτηριστικά οι Μαδριλένοι με ανάρτηση στα social media.

Την προηγούμενη σεζόν ο Ντιομαντέ κατάφερε να κάνει το «μπαμ» στη Bundesliga, ενώ αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ με τη φανέλα της Ακτής Ελεφαντοστού.