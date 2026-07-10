Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει επιστρέψει και επίσημα στη Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον έπιασε δουλειά, ανεβάζοντας τη σχετική φωτογραφία.

Η -νέα- εποχή Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να έχει ξεκινήσει επίσημα από τις 11 Ιουνίου, όταν και οι «Μερένγκχες» ανακοίνωσαν την επιστροφή του Special One στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τα επόμενα δυο χρόνια, ωστόσο το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) ήρθε και η πρώτη εικόνα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των «Λος Μπλάνκος», το περίφημο Βαλντεμπέμπας, έχοντας ήδη πιάσει δουλειά ενόψει της νέας και απαιτητικής σεζόν που έχουν μπροστά τους οι 15 φορές κάτοχοι του Champions League.

Παρόλο που η προετοιμασία της Ρεάλ ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ο «Μου» έχει... πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στην Ισπανία και ήδη σε συνεργασία με το προπονητικό του τιμ καταστρώνουν τα πλάνα τους.

Ο ίδιος ανυπομονεί για αυτή τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο τον Μαδριλένων, κάτι που δεν έκρυψε, αφού ανέβασε φωτογραφία του στα social media με τη χαρακτηριστική φράση «Vamos» για λεζάντα.