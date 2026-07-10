Μουρίνιο: «Δουλεύουμε πολύ, αγαπώ πολύ τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε για την επιστροφή του στη Ρεάλ και εστίασε στη σκληρή δουλειά, στην αγάπη και στην ευθύνη που νιώθει να εργάζεται ξανά για τους Μαδριλένους.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης και έχει σηκώσει ήδη... μανίκια! Ο 63χρονος τεχνικός επέστρεψε μετά από δεκατρία χρόνια στον ισπανικό σύλλογο και μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη νέα πρόκληση, το προπονητικό team, τους παίκτες αλλά και την τιμή που νιώθει, όντας εκ νέου προπονητής των Λος Μπλάνκος.

Η Βασίλισσα μετά τις δύο αποτυχημένες θητείες των Τσάμπι Αλόνσο και Άλβαρο Αρμπελόα έδωσα ξανά τα... κλειδιά στον Special One, για την επόμενη ημέρα του μαδριλένικου συλλόγου. Η Ρεάλ έχει μπει δυναμικά ήδη στο μεταγραφικό... παζάρι του καλοκαιριού με τις προσθήκες των Μπερνάρντο Σίλβα, Κονατέ, Κουκουρέγια και Ντάμφρις. Ο Ίβηρας κόουτς έχει ξεκινήσει την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν και περιμένει και τις επιστροφές των παικτών που αγωνίζονται ακόμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, προκειμένου να έχει όλους τους αθλητές στη διάθεσή του.

Σε σχετικές του δηλώσεις, μίλησε εφ' όλης της ύλης για τη νέα περιπέτεια της καριέρας του, στην ισπανική πρωτεύουσα. Υπενθυμίζουμε πως την τριετία 2010-2013, κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ισπανίας, το Κύπελλο Ισπανίας και το Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μουρίνιο:

«Τα λόγια δεν αρκούν, γιατί αυτό το αισθάνομαι ως αποστολή. Δεν έχει να κάνει με εμένα ή με το αν θα κερδίσω πολλά ή λίγα. Βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω όλους να γίνουν καλύτεροι: τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο. Να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα δουλειάς, υπευθυνότητας, φιλοδοξίας και κάτι που γνωρίζω πολύ καλά: την ευθύνη και την τιμή να εργάζεσαι για τη Ρεάλ Μαδρίτης.Μου αρέσει πολύ αυτή η αντίληψη. Δεν πρόκειται απλώς για το να εργάζεσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά για το να εργάζεσαι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με αυτό το αίσθημα αποστολής βρίσκομαι εδώ».

Για τη δουλειά που έχει ήδη ξεκινήσει: «Δουλεύουμε πολύ. Δεν είναι ότι έφτασα σήμερα και τώρα αρχίζουν όλα. Εδώ και αρκετό καιρό εργαζόμαστε εντατικά μαζί με τη δομή του συλλόγου σε διαφορετικά επίπεδα. Σήμερα μπορείς να δουλεύεις ακόμη κι αν δεν είσαι φυσικά παρών, γιατί η τεχνολογία μάς βοηθάει πολύ.Η σημερινή ημέρα αφορούσε κυρίως την άφιξή μου και τον έλεγχο όσων έχουν ήδη γίνει, καθώς και όσων απομένουν να ολοκληρωθούν».

Για την προετοιμασία: «Θα αξιοποιήσουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες με θετική διάθεση. Προφανώς θα ήθελα να έχω όλους τους ποδοσφαιριστές εδώ, αλλά πρέπει να βλέπουμε τη θετική πλευρά. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσω τα παιδιά με τα οποία θα συνεργαστώ και να έχουν κι εκείνα την ευκαιρία να γνωρίσουν εμένα.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας θα βρίσκονται εδώ πολλοί νεαροί από την Καστίγια και μου αρέσει να συμμετέχω και να συμβάλλω στην εξέλιξη αυτού του τμήματος.

Είμαστε εδώ και σύντομα θα ενσωματωθούν και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με μεγάλη αυτοπεποίθηση, με την ισχυρή πεποίθηση ότι αγαπώ αυτόν τον σύλλογο. Hala Madrid y nada más!»